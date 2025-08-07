Cientos de ciudadanos salen este jueves 7 de agosto a las calles para mostrar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, de 73 años, quien cumple desde la semana pasada una medida de detención domiciliaria en su finca en Rionegro (Antioquia), tras ser sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La movilización, llamada ‘Gran marcha nacional’, ha sido promovida por congresistas y dirigentes del uribismo, que han hecho llamados a “salir a las calles” coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, que en 1819 selló la independencia de Colombia, y con los tres años de mandato de Gustavo Petro, quien pronunciará su discurso desde la ciudad de Leticia.

Las consignas de la convocatoria incluyen el rechazo a varias políticas del actual Gobierno, la defensa del expresidente Uribe tras su condena, así como llamados a lo que los organizadores consideran “la recuperación de la institucionalidad”.

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada:

8:00 a. m.: Simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se dieron cita en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, en rechazo a la condena en primera instancia que le fue impuesta.

En la concentración están diferentes personalidades políticas del departamento como la diputada por el Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta; representantes del gremio ganadero, líderes juveniles, veteranos de la fuerza pública, entre otros.

El recorrido será hasta el Parque de Las Madres, sobre la carrera 9.

Milagro Sanchez Florez Ciudadanos se concentran en la plazoleta de la Gobernación del Cesar previo a la marcha en apoyo a Álvaro Uribe.