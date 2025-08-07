A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, confirmó este miércoles que ya cumple detención domiciliaria como “preso” desde el pasado viernes.

En este sentido, el líder del Centro Democrático aseguró que continuará su lucha contra lo que llama una “mordaza neocomunista”.

La propiedad donde cumplirá la pena está ubicada en una zona conocida como Llanogrande, muy cerca del Aeropuerto José María Córdova, uno de los dos aeropuertos que sirven a Medellín, la capital departamental de Antioquia.

Desde que terminó su segundo periodo presidencial en agosto de 2010, Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido opositor Centro Democrático, ocupa frecuentemente esta finca junto con su esposa, Lina Moreno, aunque también viaja a menudo a la hacienda El Ubérrimo, ubicada a pocos minutos en carro de Montería, la capital del departamento caribeño de Córdoba.

En cada uno de sus movimientos, el exmandatario cuenta con tres círculos de seguridad, incluso cuando se encuentra en alguna de sus residencias.

