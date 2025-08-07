En el gimnasio Smart Fit, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, se presentó una fuerte discusión entre un instructor, identificado como Alfredo Peluffo, y un cliente del establecimiento.

Ver más: “Se me desgarra el alma”: María Claudia Tarazona tras dos meses del atentado contra Miguel Uribe

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa el momento en que el instructor intenta agredir al cliente con un disco de pesa, lo que pudo haber terminado en una confrontación de mayor gravedad.

El hecho habría iniciado por un cruce de palabras. Acto seguido, el entrenador empujó al cliente, se quitó su bolso y tomo uno de los discos de pesas que tenía cercar, aparentemente con la intención de golpearlo.

Sin embargo, la intervención oportuna de otro trabajador del gimnasio logró evitar que la situación pasara a mayores.

Lea también: Petro dice que la “guerra” entre el ELN y la Segunda Marquetalia “se extiende” a Venezuela

Pese a la tensión del momento, varios usuarios del gimnasio continuaron con sus rutinas, lo que da cuenta de la rapidez con la que se desarrolló el incidente.

El hecho ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan las condiciones de seguridad en espacios deportivos que, en teoría, deberían fomentar la convivencia y el respeto.

Hasta el momento, el gimnasio Smart fit no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.