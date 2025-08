El abogado Gustavo Moreno Rivera, representante de Sneyder Pinilla, quien reveló el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitó a las autoridades activar medidas de protección urgentes para su defendido.

“Solicito de manera urgente al Estado colombiano -en especial a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo - la activación de medidas de protección para el señor Sneyder Pinilla.”, se lee en el comunicado.

“En el marco de mis funciones como defensor, y ante un contexto de intimidaciones, presiones e intentos de soborno para que mi defendido guardara silencio, participé activamente en una operación legal para documentar un acto ilícito dirigido a obstruir la justicia.”, añadió.

Según Moreno Rivera esta actividad fue desarrollada “en cumplimiento del deber ético y jurídico”-

“Esta decisión no fue improvisada ni motivada por intereses personales. Fue el resultado de un profundo compromiso con los principios que deben guiar a quienes ejercemos el derecho penal: la búsqueda de la verdad material, la protección del debido proceso y la lucha contra la impunidad. Ser parte de una operación para denunciar un delito que pretendía sepultar la verdad, sin duda, fue y es lo correcto.”, indica.

Vale mencionar que el pasado mes de julio, el exsubdirector de la UNGRD envió una carta pública en la que solicitó “garantías reales” para continuar colaborando con la justicia en el escándalo de corrupción que involucra a altos exfuncionarios del Gobierno. En su mensaje, advierte que todavía hay responsables en el poder y reclama que se esclarezca quiénes están detrás del intento de soborno en su contra.

Pinilla, considerado testigo clave en el caso, hizo un llamado a las autoridades y a la opinión pública para que se conozca “la verdad completa” sobre el entramado de corrupción que salpica a varios exfuncionarios de alto nivel. Según expresó, su testimonio ya ha permitido que la justicia tome decisiones contundentes, como enviar a prisión a varios involucrados.

No obstante, cuestionó que aún no se haya identificado con claridad a los autores intelectuales detrás de los intentos por silenciarlo: “Aún no hay respuestas claras y concretas”, precisó.

“¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme?”, preguntó, refiriéndose a la oferta de $13.000 millones que, asegura, le hicieron para que no revelara información comprometedora. También se interrogó si los responsables de ese soborno son los mismos que lo amenazaron a él y a su familia.

En el documento, Pinilla advirtió que algunos de los principales responsables del esquema de corrupción todavía conservan influencia política: “Romper el silencio sobre graves actos de corrupción, cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público, requiere garantías judiciales”, escribió.

El exfuncionario señaló que su propósito sigue siendo el de contribuir con el esclarecimiento total del caso. “Confirmo una vez más (…) que sigo y seguiré colaborando con la justicia, que no tengo intenciones de irme de este mundo y que mi arrepentimiento con Colombia es tan grande, que lamento cada segundo (…) los actos de corrupción que cometí”.

Video sobre soborno a Olmedo López y Pinilla

En la noche de este domingo, salió a la luz un video inédito en el que se evidencia el intento de silenciar a los testigos del escándalo de corrupción de la UNGRD en el que estarían involucrados el exsubirector de la UNGRD Luis Carlos Barreto y el exdirigente político de Cundinamarca Édgar Riveros.

De acuerdo con la información revelada por ‘Noticias Caracol’, en el encuentro, ocurrido el pasado el 31 de julio de 2024 y que tuvo una duración de dos horas, Barreto y Riveros intentaron a sobornar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes hoy se encuentran respondiendo ante la justicia.

Al parecer, habían contactado a Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, el pasado 26 de julio para ofrecerle a los exdirectivos de la unidad 13.000 millones de pesos a cambio de que se retractaran de sus confesiones ante la justicia y no hablaran de más contratos irregulares.

Se conoció que los recursos saldrían de contratos en La Guajira por casi 100 mil millones de pesos.

En los audios se escucha a Luis Carlos Barreto decir: “De todas formas la parte que me tocó a mí fue una parte muy compleja, ¿no? Y seguramente al parecer eran cosas en las cuales yo estaba actuando pues como si yo fuera en contra de sumercé, cierto, pero lo cierto es que eran las directrices del doctor Carrillo. Y el doctor Édgar es testigo de todo lo que está diciendo el doc y también de las veces que yo le mandé razón con Llanos, con el arquitecto que no se pudo comunicar con usted, con Javier (inaudible), ya después se complicó un poco más el tema cada vez que iban sacando las vainas que iban saliendo de forma mediática, pero pues no es un tema personal, nunca fue un tema personal y yo creo que esto no es personal, ¿no? Yo nunca tuve ningún inconveniente con sumercé”.

Contesta Pinilla: “Ya lo que pasó, pasó, marica, y vuelvo y le repito, o sea, yo lo menos que quiero es generar más enemigos, sí, porque ya suficiente tengo con todos los enemigos que hoy día tengo, a mí me han hecho la vuelta, tratado de hacer muchas cosas por todos lados, no es fácil pelear contra el Gobierno”.

Seguidamente interviene el abogado Édgar Riveros, quien le explica que también tuvo líos con la justicia.

“Yo era muy cercano a varios senadores y hubo un escándalo por parapolítica, entonces quien era el encargado de manejar en ese entonces todo el tema contractual y las partidas de ellos y todo era (inaudible), entonces yo aparecí en el computador de Jorge 40 y tal, y yo me vi con Jorge 40 y cuadraba, negociaba, sí, yo me encargaba de todo, entonces por supuesto pues era el hombre clave en esa situación. Sin embargo, pues yo en ese momento no opté por hablar de ninguno de esos porque conté con amigos que bien o mal me sacaron a la fuerza del proceso”, dijo Riveros.

Édgar Riveros confesó que varios de los contratos amarrados en La Guajira eran suyos, pero que estaba teniendo problemas porque debido al escándalo Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, había congelado el desembolso de los giros a los contratistas.

“Entonces esto les dio argumento a ellos para decir no pagamos porque esto posiblemente puede estar viciado de una ilegalidad, entonces los perjuicios pues económicos pa’ todo el mundo son grandes. Entonces yo le decía al doctor Gustavo, manejémoslo de la siguiente manera (inaudible), procuremos sacar esos 100 mil del tema jurídico”.

“Entonces yo digo, para evitarnos todo este ‘tramaje’ y pelea jurídica y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano por qué no, yo le decía al doctor Gustavo, por qué no sacamos esos 100 mil del tema que ustedes tienen (inaudible) a cambio de qué, si nos giran lo de plantas nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes (…) un 5% para que tengan ustedes porque van a necesitar recursos”.

Ante lo dicho por Riveros, Pinilla, cumpliendo con indicaciones de la Fiscalía, le pidió que le explicara su propuesta.

“Serán 42 mil y el otro es el de 5.000. ¿O sea sería cuánto el porcentaje? El 5 de eso, o sea son como 3.000”.

En la conversación también surgió el nombre de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, señalado como otro de los dueños de los contratos por 100 mil millones en La Guajira, y quien está en una cárcel por presuntamente haberse apropiado de 3.000 millones de pesos de un soborno.

Sobre eso, Barreto señala que debe ser sagaz. “Pero lo que le digo, a mí me toca jugar inteligentemente ahí con el man, porque yo lo único que sí he sido es sagaz en ese tema”, dice.

Además, en los audios se escucha a Barreto insinuar que si Olmedo y Pinilla logran encubrir la corrupción, él se haría pasar por víctima.

“Para ser honestos, sí, creo que si podemos sacar esto al final yo puedo victimizarme un poco y aprovechar los dos años que quedan de Gobierno, pero también me toca ser muy prudente, hermano (...) si Dios permita que eso salga bien, pues ya me recogen en algún lado y ya sin tanta boleta”, expresa Barreto.

Y agrega: “Entonces yo le doy la garantía, sí, usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo, sí, yo no soy un man que mi palabra la incumpla y le doy la garantía con el doctor Édgar de que todo se hace muy bien”.

Finalmente, Barreto habló sobre Carlos Carrillo: “Es que lo que pasa es que nosotros todos los que estábamos ahí en la Unidad en el tiempo de olmedo (...) Somos de provincia, sí, tenemos otra forma de ver. Todos los que llegaron son unos yuppies y unos yuppies marihuaneros. Carrillo ese es regomelo”.