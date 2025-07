‘Masterchef Celebrity’ está que arde y no solamente por los fogones encendidos, pues en el más reciente capítulo se registró un fuerte cruce de palabras entre Caterin Escobar y Michelle Rouillard que subió la temperatura y caldeó los ánimos en el programa.

Durante el programa emitido este martes 29 de julio los concursantes debían enfrentar un reto por equipos y preparar unas deliciosas hamburguesas para los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La prueba tenía un alto grado de dificultad pues debía realizarse por relevos y en equipos.

Los jugadores se agruparon en tres grupos: rosados, azules y naranjas, justamente en este equipo liderado por Julián, se encontraban Caterin Escobar y Michelle Rouillard, quienes juntas hicieron uno de los relevos.

La modelo y la actriz se juntaron para la fase final de la preparación y presentación de las hamburguesas, pero no lograron ponerse de acuerdo en los pasos a seguir para continuar con la preparación que habían adelantado sus compañeros.

“Lo que habla es una falta de confianza y eso no es chévere recibirlo”, dijo la ex reina de belleza, luego que Escobar la cuestionará por el sartén que iba a usar para cocinar la carne de las hamburguesas.

Seguidamente sostuvieron otro enfrentamiento por el uso de la salsa para la preparación creada para el chef Nicolás de Zubiría, quien inicialmente había solicitado que se usara poca salsa.

Michelle quería agregarle más salsa a la tapa del pan de la hamburguesa por lo que la actriz, recordada por participar por exitosas novelas como “Las muñecas de la mafia” y “Rafael Orozco, el ídolo”, le recomendó que no lo hiciera, siguiendo las recomendaciones de los chef.

Vale mencionar, que Escobar mencionó que no se trata de una discusión y que entendía que eran cosas del estrés y afán del concurso. Sin embargo, Rouillard mencionó: “Caterin no me escucha, yo siento que las hamburguesas quedaron simples”.

“Aquí básicamente lo que toca es hacer las cosas a su manera, porque yo para ponerme a pelear, la verdad me da ‘mamera’”, reiteró.

Finalmente, las concursantes lograron terminar el platillo y presentarlo a los chef, pero no consiguieron devoluciones positivas por parte del jurado, pues cuestionaron el tamaño de la carne y la falta de salsa.

Los ganadores del reto fueron los concursantes del equipo azul: Mario Alberto Yepes, Raúl Ocampo, Valentina Taguado, David Sanín, Pichingo y Patty Grisales, quienes cometieron menos errores que sus compañeros.