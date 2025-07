A través de una columna de opinión publicada en el diario británico The Guardian, publicada este martes 8 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció que organizará una conferencia de emergencia para discutir sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza.

“Los gobiernos como el mío tienen el deber de enfrentar a Israel”, es el título de la columna. En el sumario se lee: “Demasiados han fracasado. Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de despojar al orden jurídico mundial de sus protecciones restantes para las naciones menos privilegiadas”.

En la columna, el mandatario colombiano aseguró que el mundo ha sido testigo en los últimos 600 días de cómo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu dirige “una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional. Gobiernos como el mío no pueden permitirse permanecer pasivos”.

También recordó que en septiembre de 2024, cuando se votó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, “asumimos obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelamiento de activos y cese de importaciones y armas”.

Dijo que en dicha resolución se estableció un plazo de 12 meses para que Israel “pusiera fin sin demora a su presencia ilegal” y que 104 Estados votaron a favor, incluido Colombia.

“Mientras tanto, sin embargo, demasiados Estados han permitido que los cálculos estratégicos anulen nuestro deber. Si bien podemos enfrentarnos a amenazas de represalias cuando defendemos el derecho internacional—como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos se vengó de su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de abdicar nuestras responsabilidades serán graves. Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que seremos cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu”, se lee en la columna.

Añadió: “Sudáfrica, por su parte, ha llevado a Israel ante la corte más alta del mundo. Y Malasia ha prohibido a todos los buques de carga con pabellón israelí atracar en sus puertos. Sin esa acción decisiva, corremos el riesgo de convertir el sistema multilateral en un taller de conversación, despojando al orden jurídico de sus protecciones restantes para las naciones pequeñas, en desarrollo y menos privilegiadas —desde el oeste de Asia hasta aquí en América Latina”.

Seguidamente, informó que debido a todo esto el próximo 15 de julio se realizará una conferencia de emergencia sobre Gaza.

“La próxima prueba para la comunidad internacional está a la vuelta de la esquina. El 15 de julio, mi gobierno, junto con Sudáfrica —copresidentes del Grupo de La Haya—, convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza, reuniendo a ministros de países de todo el mundo para deliberar una defensa multilateral del derecho internacional. Nuestro objetivo es simple: introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley”, publicó.

“La invitación es abierta y urgente. El aplazamiento indefinido de la Conferencia Internacional para el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina, propuesta por la ONU y copresidida por Francia y Arabia Saudita, ha dejado un vacío crítico en el liderazgo multilateral, precisamente cuando es más necesario”, añadió.

En la columna se lee al final: “La elección que tenemos ante nosotros es dura e implacable. Podemos permanecer firmes en la defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y el conflicto, u observar impotentes cómo el sistema internacional se derrumba bajo el peso de una política de poder descontrolada. Seamos protagonistas juntos, no suplicantes separados. Para los miles de millones de personas en el sur global que dependen del derecho internacional para su protección, lo que está en juego no podría ser mayor. El pueblo palestino merece justicia. El momento exige valor. La historia nos juzgará duramente si no respondemos a su llamado”.