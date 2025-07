Mediante un comunicado a la opinión pública emitido este martes, 8 de julio, el expresidente del Congreso, Iván Name, desmintió las declaraciones hechas por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien aseguró que el exfuncionario había corroborado las afirmaciones de Olmedo López sobre la supuesta entrega de una coima a Carlos Ramón González Merchán, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.

En el documento, el exsenador aseguró que siempre ha sido respetuoso de la Justicia y que confía en que las investigaciones demostrarán su inocencia, razón por la cual —aseguró— “No he sido partidario de mediatizar mi opinión, como tampoco de acudir a medios de comunicación para generar presiones a la Justicia”.

No obstante, afirmó Name, teniendo en cuenta que recientemente se ha visto envuelto en el marco del proceso penal que se adelanta contra el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia por el caso de corrupción de la Ungrd, ha tenido que salir a defenderse, toda vez que considera que los señalamientos que se le han hecho en el auto de la decisión contra González Merchán son “falsos” e “inaceptables”.

“En la reciente decisión adoptada por parte de un Magistrado del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá - Sala Penal, en la que se decidió la imposición de medida de aseguramiento contra el señor Carlos Ramón González Merchán, he encontrado afirmaciones realizadas en el auto de la decisión que me resultan inaceptables, toda vez que se exponen de manera sorpresiva afirmaciones falsas que nunca he realizado y que mucho menos corresponden a la realidad”, precisó el excongresista.

En el documento al cual hace referencia Name en su comunicado, el magistrado en cuestión afirma que, en medio de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el excongresista habría corroborado que el día 25 de septiembre de 2023, durante un desayuno, le confesó a Olmedo López que “había negociado con González Merchán la entrega de una coima, la cual debería ser conseguida por el entonces director de la Ungrd”.

Al respecto, Iván Name señaló de manera enfática que en su indagatoria ante la Corte nunca realizó dicha afirmación y que, de hecho, siempre negó cada una de las acusaciones que se hicieron en su contra.

“En ningún momento realicé una afirmación en ese sentido, por el contrario, manifesté que no es cierto nada de aquello que ha sido dicho en mi contra, y así ha sido demostrado a lo largo de la investigación que se adelanta”, manifestó el excongresista.

Además, reiteró: “nunca existió ningún acuerdo con ningún funcionario del Gobierno Nacional, ni es cierto nada de aquello que ha sido dicho en mi contra por parte de confesos delincuentes que buscan beneficios judiciales para reducir sus penas, esos señalamientos han sido contraevidentes a mi actuar como Presidente del Congreso 2023 - 2024 y como congresista”.

Finalmente, Name enfatizó nuevamente en su respeto hacia los procesos que actualmente adelanta la Justicia colombiana, aunque precisó que no piensa guardar silencio ante declaraciones que buscan “tergiversar los hechos” y “socavar sus derechos”.

“Reitero mi irrestricto respeto por la Justicia y sus decisiones, pero la tergiversación de los hechos en decisiones judiciales socava profundamente mis derechos, como el que me asiste a la presunción de inocencia, y van afianzando de manera sistemática ideas contrarias a la verdad ante la opinión pública”, concluyó Name.