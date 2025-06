Ante la eventual declaratoria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, el cual terminaría el próximo 1 de septiembre, mientras la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda del gobierno de Portugal se adaptan, hay un nuevo encontrón entre el presidente y la canciller.

En el último consejo de ministros, el pasado 24 de junio, el presidente Gustavo Petro desautorizó al la ministra por la prórroga que se pretendía adelantar para que la firma continúe elaborando los documentos.

“No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta”, le indicó el mandatario a la canciller quien se ausentó en el encuentro de ministros.

“Yo no voy a admitir que por urgencias prorroguen el contrato de Thomas & Greg en la Cancillería”, agregó de manera tajante el presidente que desde el comienzo de su mandato se ha mantenido en disputa y que no ha podido sacarle ventaja ninguno de los tres cancilleres que han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esto ya había motivado un rifirrafe entre la canciller Sarabia y el excanciller Luis Gilberto Murillo en las redes sociales.

“En medio de la nueva crisis por los pasaportes, hay quienes insisten en decir que no había otra alternativa que prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons (TGS). Eso no es cierto. Sí había otra salida, y la dejamos completamente estructurada. Y además evitamos una cuantiosa demanda en contra de la Nación”, escribió el ex ministro de Relaciones Exteriores.

A lo que la actual jefa de la cartera diplomática respondió: “Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales”.

Y Murillo luego retomó: “La Cancillería afirma que ‘nunca hubo empalme’ y que ‘nunca se entregó información sobre pasaportes’. Reitero que esa afirmación es falsa. Los hechos, los documentos y el proceso institucional lo demuestran con claridad: Desde el 17 de enero se acordó el empalme y comenzó el 23. Hubo 14 reuniones formales entre nuestro equipo y el de la nueva canciller. Cinco de esas reuniones fueron exclusivamente sobre pasaportes. Todo consta en las actas oficiales. Además, entregamos un informe de gestión completo en la primera semana de febrero, con 30 anexos (tres sobre pasaportes). La Cancillería lo revisó, nos envió observaciones en marzo, y las respondimos en abril con todos los soportes. Decir que ‘no se entregó información’ es desconocer ese proceso o querer ocultarlo intencionalmente”.

Insistió el precandidato presidencial en que “se entregaron todos los documentos estratégicos: el acuerdo con Portugal, los convenios con la Imprenta Nacional y Migración Colombia, y los contratos aprobados por el Comité de Contratación. Todo quedó registrado en el empalme. Desde octubre de 2024 ya funcionaba el nuevo modelo: agendamiento virtual, renovación en línea, reducción de tarifas, horarios ampliados y un servicio más eficiente. Esos avances estaban en marcha cuando salimos del cargo. El acuerdo con Portugal estaba estructurado, aprobado y solo esperaba el aval final del Ministerio de Finanzas portugués (que llegó en febrero). En marzo, Portugal envió una delegación a Bogotá para seguir adelante. Todo estaba listo para continuar ejecutándose”.

Por lo que, concluye Murillo, “la urgencia declarada hoy no es por falta de información, sino por falta de continuidad. El modelo estaba listo para entrar en operación en septiembre, con producción nacional, transferencia tecnológica e inversión extranjera. Todo está documentado y disponible. ¿Por qué se intenta desconocer lo entregado, revisado y plenamente documentado? ¿Y por qué solo ahora, cinco meses después de haber salido del cargo?”.