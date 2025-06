En la mañana de este miércoles se conoció que el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, suscribió la conciliación de la reforma laboral para que el presidente Gustavo Petro la sancione este miércoles, como está previsto, en la Quinta de Bolívar, en el centro de la capital, al mediodía.

Así lo informaron este miércoles fuentes del Partido Conservador.

El pasado martes en la tarde, el presidente de la Cámara, el representante Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, informó en sus redes sociales: “He firmado el texto de la reforma laboral. Un verdadero privilegio venir de Boyacá para servirle a mi país. En mi oresidencia de la @CamaraColombia se debatió la reforma al SGP, la reforma a la justicia, la reforma a la salud y esperamos la reforma pensional”.

En el consejo de ministros del pasado martes en la noche, Petro solicitó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desplegar al menos 1.000 inspectores que visiten empresas para garantizar el cumplimiento de la reforma laboral.

Y frente a la negativa de la implementación de la ley laboral, el mandatario señaló que “lo que sí le hemos dicho a la gente confeccionista, la mayoría mujeres, y a los más débiles económicamente, es que el programa de asociatividad y crédito asociativo del Ministerio de Hacienda va a apoyarlas”.

Previamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había dicho al respecto a periodistas que “mañana (miércoles) se sancionará la reforma laboral. Una iniciativa del Gobierno para los trabajadores de Colombia”.

Agregó que dentro de los beneficios de la norma están el contrato laboral para los estudiantes del SENA, la vinculación de las madres comunitarias al ICBF, un recargo del 100% para quienes trabajen un domingo y la jornada nocturna inicia a las 7 de la noche.

“Una iniciativa progresista de la cual estamos muy orgullosos”, dijo Benedetti.

Y frente a la convocatoria de sesiones extras que debe hacer el Gobierno para subsanar la discusión de la reforma Pensional, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, el jefe de la cartera de gobierno indicó: “El decreto está proyectado, estamos esperando que la Corte Constitucional.

Choque entre Petro y Cepeda

Esto se da luego que el mandatario asegura –durante el ‘plazoletazo’ en Medellín– que no había podido sancionar la reforma porque supuestamente el líder del partido Conservador había salido de vacaciones.

“La reforma laboral es un hecho. Quería firmarla acá pero Efraín Cepeda no me dejó. Que goce sus vacaciones pero regrese el martes a ayudar a que salga adelante la reforma pensional”, dijo el mandatario.

Ante los señalamientos, Cepeda Sarabia le respondió: “Presidente Petro, no he tomado vacaciones ni he eludido mis obligaciones legales y constitucionales, pues esa no es mi manera de actuar. El documento que usted menciona debe ser remitido por el presidente de la Cámara de Representantes al Senado de la República , y aún no lo he recibido; estoy a la espera de dicho envío para actuar en consecuencia. Le exhorto a mantener la calma y apartarse del fervor del momento, ya que esto podría derivar en errores como el actual, y el país, harto de imprecisiones, exige liderazgo informado. Sus asesores lo guían frecuentemente por un camino de inexactitudes. No es la primera vez que ocurre”.