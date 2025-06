El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este martes que tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro el viernes pasado ya ha sido derogado el decreto que convoca una consulta popular, aunque falta la publicación.

“Ya está firmado, no sé por qué no está publicado. Falta la publicación, no tengo detalles de cuándo será publicado. Hasta donde yo supe ya todos los ministros lo habían firmado”, indicó el funcionario a medios de comunicación.

Tras la aprobación de la reforma laboral el pasado 20 de junio, Gustavo Petro había afirmado a través de su cuenta de X que el ‘decretazo’ sería derogado porque ya no era necesaria la consulta popular.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, escribió.

Pero sorprendió el jefe de Estado al anunciar que en las elecciones de 2026 “será entregada una papeleta para convocar la asamblea” nacional para cambiar la Constitución de 1991.

En sus declaraciones a la prensa este martes, Benedetti también se refirió a la denuncia penal realizada por la defensa de la familia del senador Miguel Uribe Turbay contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber generado un “escenario hostil, discriminatorio y de odio” contra el senador.

“El presidente no ha hablado absolutamente nada contra el senador Miguel Uribe y no tendría por qué hacerlo. Siempre ha respetado a la oposición y son perversas las insinuaciones de que el Gobierno ha tenido algo que ver con el atentado”, dijo Benedetti sobre el recurso impuesto por Víctor Mosquera ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

Asimismo, el funcionario indicó que el Gobierno nacional también ha resultado perjudicado a causa del atentado contra el precandidato presidencial, por el Centro Democrático.

“Si hay alguien al que le ha ido mal, aparte de Miguel Uribe, su familia y sus seguidores, es al Gobierno nacional. Ahí están las encuestas. Porque eso debilita a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. El atentado, uno podría pensarse que es para desestabilizar al Gobierno, es una hipótesis“, expuso.