El presidente Gustavo Petro se refirió este sábado al estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado a bala el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá, en medio de un acto político.

El primer mandatario dijo, desde San José del Guaviare, que familiares del precandidato le acababan de enviar una razón sobre el ‘milagro’ que estaba ocurriendo con la salud neurológica del senador.

“Me acaban de mandar una razón familiares del senador Miguel Uribe Turbay, indirectamente fue el ministro de Defensa, quien a propósito fue a hablar con ellos. Yo espero que bajen las espumas. Y entre varias cosas que ya no son de mi incumbencia porque la investigación sí la tiene la Fiscalía, pero yo quiero saber quién fue, y puse todo lo que tenga a mi disposición para saberlo, para que se sepa públicamente, y es que lo que está pasando con el estado de salud en este momento del senador Miguel Uribe no se puede explicar por la ciencia”, dijo el presidente.

Continuó diciendo en medio de su discurso este sábado que “según la ciencia debería estar muerto, con muerte cerebral. Y lo que está pasando es que se está recuperando ¡Espero que lo logre! No se explica por la ciencia”, añadió el jefe de Estado.

Asimismo, atribuyó ese ‘milagro’ al pueblo colombiano, a las oraciones que han hecho por la salud de Uribe Turbay desde diferentes sectores políticos.

“Y entonces me dan un dato, claro, esto depende de las creencias, pues un católico dirá un milagro. Las oraciones del pueblo, todo el que es de afecto al Gobierno y el que no. Yo que tengo ahí mis ideas también que no sé si son ciertas o no, diría: ‘Tanta energía del pueblo junto pensando en que viva, no en que se muera, esa energía da lo que la ciencia no nos da’. Es decir, el senador se está recuperando porque el pueblo colombiano quiere que se recupere”, enfatizó.

Además, el presidente Petro destacó la unión de los colombianos y la fuerza mental que le han enviado al senador para que se recupere, así la ciencia lo vea casi imposible y no tengan explicación para ello.

“Y este es un esfuerzo de unidad, una demostración de unidad, independientemente de lo que piense su familia y el mismo senador. El pueblo colombiano no quiere más gente muerta por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil, que aún no sabemos”, agregó Petro desde San José del Guaviare.