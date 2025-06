Hace unos años, el nombre de Daniel Ruenes comenzaba a sonar con fuerza en el mundo del modelaje en México.

Ruenes, un actor y modelo colombiano, originario de El Bagre, Antioquia, fue imagen de marcas reconocidas como Avene, Eucerin y Aveda. Su distintiva apariencia, con vitiligo visible en el rostro, se convirtió en símbolo de inclusión en la industria de la belleza.

Participó en dos ediciones del Fashion Week México (2022 y 2023), y grabó episodios para programas unitarios de Televisa. Su presencia en medios y pasarelas proyectaba una carrera en ascenso. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente.

Instagram elheraldodemexico Daniel Ruenes, modelo colombiano

Actualmente, trabaja como cajero en una tienda de conveniencia (OXXO) en la Ciudad de México, una realidad que contrasta con su etapa anterior, pero que él asume con dignidad.

“De colaborar con marcas súper top, ahora estoy en una tienda de conveniencia y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido”, declaró en una entrevista reciente con la revista TVNotas.

Ruenes emigró a México poco después de la pandemia, en busca de mejores oportunidades. En Colombia trabajaba en una granja porcina, y la posibilidad de incursionar en el modelaje fue decisiva para cruzar fronteras.

En poco tiempo logró abrirse paso en el competitivo medio mexicano, aprovechando su imagen poco convencional y su actitud resiliente.

Instagram danielruenes_ Daniel Ruenes se encuentra en México

Sin embargo, como sucede con frecuencia en la industria del entretenimiento, la estabilidad fue efímera. Tras un tiempo de bonanza, los contratos dejaron de llegar. “Literalmente me quedé en ceros. No podía regresar a mi país, ni siquiera tenía dinero para el boleto”, afirmó.

“Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia. No sabía qué hacer, literal, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para pagar el boleto. Me preguntaba: ‘¿ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar”, contó.

Sus ingresos pasaron de 20 mil pesos mexicanos por campaña a 2 mil pesos semanales. Tuvo que priorizar pagar renta por encima de alimentarse adecuadamente.

“Lo más duro ha sido la comida. A veces prefiero aguantar hambre con tal de pagar la renta. Una vez me quedé sin gas y pasé más de una semana comiendo sándwiches de atún y pan”, indicó.

La necesidad lo llevó a aceptar un empleo fuera del medio artístico. Un día pasó frente a una tienda, preguntó si había vacantes y fue contratado como cajero. Desde entonces, trabaja en un OXXO, lo que ha llamado la atención de medios tanto por el contraste como por su actitud transparente.

“No es fácil mantenerse en el modelaje. Hay que tocar muchas puertas, y siendo extranjero, a veces no se abren”, explica. A pesar de su situación actual, sigue participando en castings y mantiene contacto con productoras como Televisa, esperando el estreno de proyectos que ya grabó.

“La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando. El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas puertas, y a veces simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada y siendo extranjero es más complicado”, dijo el joven que espera algún día llegar otra vez al medio del espectáculo.