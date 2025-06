A una semana del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento del caso. Uno de los presuntos involucrados, identificado como Carlos Eduardo Mora González, se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado 12 de junio y confesó haber sido contratado para participar como conductor en la operación.

Según su declaración ante la Fiscalía, Mora —de nacionalidad venezolana— fue contactado a través de WhatsApp por un hombre apodado ‘El Costeño’, quien le ofreció cinco millones de pesos por colaborar en el desplazamiento del autor material del ataque.

“Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”, afirmó Mora durante el interrogatorio revelado por la ‘Revista Semana’.

Las autoridades lograron ubicar el vehículo que conducía, un Chevrolet Spark gris, mediante el análisis de cámaras de seguridad. Según el material revisado, Mora habría acompañado la logística del atentado ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

La investigación también ha revelado más detalles acerca de la participación del menor de 15 años que accionó el arma contra el precandidato a la presidencia. De acuerdo con la versión de Mora, este joven fue recogido en su vehículo junto con ‘El Costeño’ y una mujer identificada como ‘Gabriela’, quien, presuntamente, entregó el arma homicida tipo Glock 9 mm dentro del automóvil.

“El chino se monta adelante, ‘El Costeño’ y la china atrás, ahí es cuando la muchacha saca el arma que la llevaba en la cintura, se la pasa al ‘Costeño’ y se la pasa al chino”, relató Mora.

La Fiscalía le imputó a Mora los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mientras tanto, Miguel Uribe continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Clínica Santa Fe. Las autoridades han recopilado más de mil horas de grabaciones de cámaras de seguridad y alrededor de 200 peritos trabajan en la investigación judicial.