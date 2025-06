Aunque intentó escapar de la escena, el adolescente de 15 años que atacó a bala al senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el barrio El Golfito del barrio Modelia fue detenido a pocos metros por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lea: Investigan la presunta participación de una mujer en el plan criminal contra Miguel Uribe Turbay

@MiguelUribeT/Cortesía

En medio de la persecusión el joven recibió un impacto de bala en la pierna, por lo que fue llevado a un centro asistencial para que recibiera atención médica y posteriormente fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Desde el primer momento de la aprehensión, el atacante se mostró dispuesto a decir a las autoridades todo lo que sabe sobre la planeación del atentado contra el congresista y las personas implicadas.

También: Alias el Costeño habría entregado al menor el arma para atentar contra Miguel Uribe, según conductor del Spark

“Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números”, gritaba el joven mientras era reducido por uniformados de la Policía.

@MiguelUribeT/Cortesía

Cuando llegó el momento del interrogatorio por parte de investigadores de la Fiscalía, lo primero que pidió el menor fue protección para su abuela, pues tenía miedo de que las personas que ordenaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay la asesinaran, según recoge ‘Semana’.

Lea: “Es un guerrero, sigue dando la batalla”: esposa del senador Miguel Uribe

En ese sentido, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó públicamente esta semana que la familia del adolescente será incluida en el programa de protección de testigos e intervinientes.

Sobre el plan criminal, el menor dijo a los investigadores que fue “el patrón del barrio y el jefe de la olla” quien lo buscó para que asesinara al precandidato presidencial, con un pago de 20 millones de pesos que supuestamente se iba a hacer efectivo una vez el atacante lograra su cometido y lograra escapar del parque El Golfito.

Él no dudó en aceptar, principalmente por la suma de dinero que le prometieron. Sin embargo, no sabía quién era la persona a la que tenía que matar, según la declaración del joven conocida por ‘Semana’.

Asobancaria Colombia/Cortesía

Fue el mismo sábado 7 de junio que le dieron todas las indicaciones para que cometiera el ataque horas después. Lo primero que le pidieron fue que hacia las 3:11 de la tarde se ubicara en un punto del sur de Bogotá donde iba a ser recogido por un motociclista cuyo servicio fue solicitado por una plataforma digital.

El conductor de la motocicleta, al que aseguró no conocer, lo llevó hasta el barrio Modelia, a pocas cuadras del parque El Golfito.

Lea: Disidencia de ‘Iván Mordisco’ asegura que no ordenó ni ejecutó el atentado contra Miguel Uribe Turbay

“El patrón” le había dicho que al llegar al lugar se encontraría con unas personas que le iban a dar todas las instrucciones, pues el plan ya estaba listo para ejecutar.

Fue entonces cuando interactuó con las personas que se encontraban en el interior de un Chevrolet Spark: alias el Costeño, su pareja sentimental y el conductor, momento que fue captado por una de las cámaras de seguridad del sector.

Dentro del vehículo le habrían entregado la pistola Glock que el menor utilizó para atentar contra Miguel Uribe.

Horas después del atentado, el menor llegó a la conclusión de que el plan incluía su propia muerte porque lo dejaron solo en el parque y lo más probable era que en la reacción de los escoltas de Miguel Uribe él resultara impactado con arma de fuego. “A mí me iban a matar en esa vuelta”, dijo, según ‘Semana’.

Lea: ‘Las peores horas de mi vida’: hermana de Miguel Uribe tras enterarse sobre el ataque

También concluyó que no tenían la intención de pagarle los 20 millones de pesos, precisamente porque no contaban que saliera con vida del parque. “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”, sostuvo el atacante.