El presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia (Ascif), Carlos Francisco Fernández, indicó este miércoles que Colombia debe aumentar la producción de medicamentos y vacunas para disminuir la escasez en el país.

Leer más: Bancolombia anunció que uno de sus servicios tendrá un cierre definitivo este viernes 30 de mayo

La afirmación la hizo en medio del foro de la Industria Farmacéutica 2025, donde aseguró además que la importación de estos productos consume el 80% del gasto destinado a medicamentos.

“Las discusiones que ha tenido el país son de escasez, no quiere decir que no haya medicamento, lo que pasa es que no están llegando a la gente por problemas que definitivamente no tienen que ver con su producción, sino con flujo de recursos, con disponibilidad, con cadenas de distribución y, por supuesto, de problemas estructurales del sistema que naturalmente también se analizan en estas reuniones”, aseveró Fernández.