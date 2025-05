El excanciller Álvaro Leyva emitió un comunicado este martes 20 de mayo en el que denunció que él y su familia han recibido amenazas luego que hiciera públicas dos cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro en las que le pedía que revisara su permanencia en el cargo, debido a una supuesta adicción a las drogas.

Leer más: Paro nacional en Colombia: este 28 y 29 de mayo las centrales obreras se manifestarán a favor de la consulta popular

“El jefe del Estado reaccionó de manera agresiva contra mí y contra mi familia. De forma repetida, tanto en la plaza pública como en los medios, nos atacó y nos puso de carne de cañón: desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades”, escribió en la misiva.

“Pero ahí no paró la reacción. He tenido noticia de que hay personas intrigando para conseguir hacerme daño en lo administrativo y lo penal. Primero, buscando que se avale la vulgar violación del debido proceso con la que la exprocuradora Margarita Cabello me impuso una sanción, hoy en efecto suspensivo. Y, segundo, tratando de que se me endilgue algún comportamiento que sirva para poderme imputar cualquier delito.”, agregó el exfuncionario.

No olvide leer: Defensa de Nicolás Petro denuncia a Day Vásquez por falso testimonio y fraude procesal

Lo mencionado por Leyva hace referencia a la respuesta del presidente Petro, quien manifestó que denunciaría ante la Fiscalía por las supuestas reuniones que sostuvo con el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mario Diaz-Balart, como parte de un “complot” para sacarlo del cargo.

Sobre esto, el exfuncionario manifestó que el presunto complot es “imaginario” y que se estaría “cocinando” algo en su contra.

“Denuncio lo anterior, pues el propio Presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que, en su delirio, estaría yo supuestamente organizando junto con el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart. Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra. Y, por eso, apelo al profesionalismo de todos los operadores jurídicos, para que la constitución y ley sean su único faro”, expresó.

Lea también: En Colombia se desperdician anualmente más de 9,7 millones de toneladas de alimentos

Leyva aseguró que acudirá a instancias internacionales para denunciar una supuesta persecución personal y familiar.

“Acudiré a las instancias internacionales a las que tengo acceso, que afortunadamente y en razón de mi larga experiencia y trabajo por el mundo son varias e importantes, para denunciar esta violenta persecución personal y familiar. Los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes. Además, hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia en cualquier ámbito.”, dijo.

Leyva advirtió al presidente Petro que seguirá luchando por limpiar la imagen de Colombia para que se recupere su dignidad, la cual habría sido manchada por el supuesto “comportamiento enfermo y descontrolado” del mandatario, a quien señaló de errático, déspota y preso del vicio.

Lea aquí: ‘Todos por la salud’, el movimiento que nace para exigir soluciones urgentes ante la crisis del sistema

“Téngalo claro Gustavo: ¡No me callará! Mi vida, ya larga aunque a usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado, del cual he sido testigo. La imagen de Colombia en el exterior no puede seguir siendo la de un presidente que desatiende sus obligaciones, errático, déspota y preso del vicio. Tiene razón Díaz-Balart: ¡cuánta vergüenza ajena! Y agrego yo: ¡cuánta tristeza!”, manifestó.

Finalmente, aseguró que en los próximos días estaría emitiendo una nueva carta dirigida al presiente Petro.