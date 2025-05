Un hecho particular se registró en Cúcuta, Norte de Santander, el pasado miércoles 13 de mayo. A plena luz del día, dos ladrones intentaron atracar a una joven universitaria cuando llegaba a su casa, pero su madre lo impidió enfrentándose a los delincuentes.

La madre relevó todo lo que sucedió a Noticias Caracol. El suceso quedó registrado en una cámara de seguridad y las imágenes son parte de la investigación de las autoridades. Los hombres ya fueron identificados.

En las imágenes se observa que mientras la universitaria va llegando a su hogar, un hombre en una motocicleta se le atraviesa y la amenaza, con arma de fuego en mano. Seguidamente, otro hombre, en un vehículo similar, se detiene detrás de la joven de solo 20 años.

Mientras la universitaria es amedrentada, la madre ve todo desde la puerta de la casa y decide salir a defender a su hija, enfrentándose verbalmente a los delincuentes.

“El man ya empezó a quitarle las pertenencias, la cadenita que traía, la pulsera, y yo salí, yo dije, ‘pero ¿qué pasó?, ¿qué le están haciendo?’. Entonces me puse grosera, yo ni supe qué fue lo que les dije. Entonces ese le dijo al otro, ‘saque el arma y métale un tiro’. Entonces el man todo atortolado y no sabía a quién apuntarle, si a mi hija o a mí”, le dijo la madre a Noticias Caracol.

En el video también se observa el momento en que uno de los ladrones la golpea en el rostro. Ella no dejó de forcejear con el hombre, haciéndolo caer al suelo con todo y motocicleta.

“A lo que él se guardó el arma, ahí reaccioné y me le mandé porque me dio mucha rabia. Me le mandé y lo tumbé. Al tumbarlo, pues el viejo también se paró y me manoteaba”, dijo la mujer.

Mientras todo pasaba, la joven le gritaba a su madre que entrara a la casa, pues, según también relató al medio nacional, tenía miedo de que saliera lastimada.

“Yo comencé a gritarle a mi mamá que se entrara, hasta que tumbó a la persona y ahí fue donde yo tumbé la moto y fui a agarrarla. Mi primer pensamiento fue entrar a mi mamá para que no le hiciera nada y ahí la persona disparó al suelo”, contó la joven.

La Policía de Cúcuta, en voz del teniente coronel Gustavo Palacios, comandante de la estación de Policía de Belén, se pronunció sobre el hecho.

“Cuando nos enteramos del hecho, ya empezamos a articular todas nuestras capacidades, la policía judicial, inteligencia, ya estamos adelantando la verificación de esos sujetos con las placas de las motocicletas”, dijo.