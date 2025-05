No existe, hasta el momento, un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Day Vásquez, en relación al caso de presunta violación de datos personales de Laura Ojeda. Así lo anunció la fiscal Lucy Marcela Laborde durante la audiencia de formulación de acusación.

Leer también: CTI inspecciona sede de Colpensiones por investigación contra Jaime Dussán

Hay que recordar que Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, se declaró víctima por un supuesto “hackeo” de su teléfono celular y redes sociales.

“La suscrita fiscal no ha realizado ningún preacuerdo con la señora Dayssuris Del Carmen Vásquez Castro, con respecta a esta línea investigativa, precisamente, de la violación de datos personales”, indicó la fiscal en plena audiencia.

En la audiencia, la defensa de Vásquez aseguró que buscarán negociar después de que se realice la conexidad con el caso de Génesis Olave, amiga de Ojeda, por el mismo delito.

“Su señoría, yo no puedo seguir adelantando conversaciones tendientes a lograr un mecanismo de negociación, mientras no haya conexidad, es obvio”, dijo el abogado Alait Freja. Añadió que no se ha podido avanzar en diálogos con la Fiscalía por la redistribución que sufrió el caso.

Importante: Tras polémicas declaraciones, Minsalud insistió en que la reforma es el salvavidas de las EPS

“Obedece a razones procesales, procedentes, no de otra manera podía ser. Y obedecen a razones de la jurisdicción cuando sometió esto a distribución y esas son las razones por las que esta audiencia no había tenido ocurrencia y estas son las razones por que no se continuaron con las conversaciones tendientes a perfeccionar una negociación”, dijo Freja.