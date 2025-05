El periodista deportivo Ricardo Henao Calderón fue víctima de un hurto mientras pedaleaba en la zona de Patios, un sitio popular entre ciclistas en las afueras de Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, Henao relató con frustración cómo fue engañado por un par de individuos que, con una elaborada actuación, lograron ganarse su confianza para luego despojarlo de su bicicleta de alta gama, una Pinarello utilizada en competencias profesionales.

“Se me acercó una persona en bici, muy amable, me dijo que vivía al frente, que me quería dar sus datos”, explicó el periodista.

Instagram canalrcn El periodista Ricardo Henao fue víctima de un robo.

Mientras conversaban, apareció otro sujeto cargando algunos objetos. “Ese es mi primo”, agregó el primero, fortaleciendo así la historia. Lo que parecía una charla casual terminó siendo una trampa cuidadosamente planeada.

Aprovechando la poca afluencia de personas en el lugar, los falsos vecinos revelaron sus verdaderas intenciones. “La verdad es que necesitamos su bicicleta, no le vamos a hacer nada, pero bájese”, fue la frase con la que lo obligaron a entregar el vehículo.

Instagram ricardohenaocalderon El periodista deportivo Ricardo Henao Calderón.

Más allá del valor material, Henao expresó la tristeza de perder algo que le costó esfuerzo conseguir. Sin embargo, también se mostró agradecido por no haber sido agredido físicamente.

“No es fácil recuperar lo que uno ha conseguido con trabajo. Uno termina agradeciendo que no le hicieron daño, pero también queda ese vacío de no poder confiar ni siquiera en quien se le acerca a saludar”, reflexionó con pesar.

Asimismo, Henao cerró su mensaje a sus seguidores: “No le den mucha confianza a la gente”.