El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta se refirió al rifirrafe que se desató esta semana entre el actual jefe de la cartera, Edwin Palma, y el presidente del Consejo Gremial y de Andesco, Camilo Sánchez, en medio de las advertencias de este último sobre un posible apagón energético en el país.

“Exhorto al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y al presidente de Andesco y el Comité Intergremial, Camilo Sánchez, quienes tuvieron un corto circuito a raíz de sus discrepancias, a desarmar los espíritus, a deponer su animosidad, para que a través del diálogo se llegue a consensos”, dijo Acosta.

Agregó que lo impotante ahora es dar respuesta “al llamado del contralor General Carlos Hernán Rodríguez y el procurador Gregorio Eljah a explorar salidas para una solución integral a la problemática financiera que podría generar un riesgo sistémico para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural”.

Exhorto al Ministro de Minas y al Presidente de ANDESCO y el Comité Intergremial, quienes tuvieron un corto circuito a raíz de sus discrepancias a desarmar los espíritus, a deponer su animosidad, para que a través del diálogo se llegue a consensos,… pic.twitter.com/QVD0iCg75b — Amylkar Acosta (@amylkaracosta) May 2, 2025

Las palabras de Amylkar Acosta llegan después de la discusión pública que protagonizaron Palma y Sánchez luego de que el presidente de Andesco criticara el anuncio del decreto por parte del Gobierno nacional que obliga a poner techos a los precios en bolsa de energía y advirtiera sobre un posible apagón energético.

“Ponerle techos a los a los sectores es una locura. Se va a equivocar porque es que esto es por oferta y por demanda. (...) Esto es técnico, es de oferta y demanda, si no vamos a tener en el 2026 y 2027 no solo el apagón financiero, sino el apagón porque no hay energía, porque la demanda creció por encima de la energía y vamos a tener por los menos un 8 % que no va a tener quién la entregue”, dijo Sánchez desde Barranquilla en el marco del seminario Eficiencia Energética.

El ministro Edwin Palma respondió duramente a Camilo Sánchez a través de X, señalándolo de hacer campaña política con el tema.

“Camilo es ante todo político. Ha ocupado cargos en el legislativo y en el ejecutivo. No ha propuesto nada sobre el tema que agobia a millones de usuarios sobre las tarifas de energía. Solo usa sus foros y declaraciones para lanzar dardos al gobierno y entre más cerca las elecciones más duras aún amenazas. Así no se puede construir. Si se va a meter en la campaña a fondo pues está en su derecho pero debería ser sincero con la ciudadanía”, escribió el minminas.

Asimismo, invitó a las empresas públicas del gobierno nacional afiliadas a Andesco a “plantear en retirarse. Con recursos públicos no se puede financiar congresos de oposición política”.

Camilo es ante todo político. Ha ocupado cargos en el legislativo y en el ejecutivo. No ha propuesto nada sobre el tema que agobia a millones de usuarios sobre las tarifas de energía. Solo usa sus foros y declaraciones para lanzar dardos al gobierno y entre más cerca las… https://t.co/E3bfz0vJuJ — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) April 29, 2025

El presidente Gustavo Petro también se pronunció diciendo que "Camilo ha anticipado desde que entré al gobierno: apagones, (pero) hasta la fecha no ha ocurrido ninguno".

“El caso Bogotá, tiene que ver con oposiciones de las comunidades vecinas para dejar entrar las nuevas lineas de transmisión, y puede mitigarse con la autogeneración de energía solar en fábricas y barrios”, planteó.

Camilo, ha anticipado desde que entré al gobierno: apagones, hasta la.fecha no ha ocurrido ninguno.



El caso Bogotá, tiene que ver con oposiciones de las comunidades vecinas para dejar entrar las nuevas lineas de transmisión, y puede mitigarse con la autogeneración de energía… https://t.co/XbK6sGdV8y — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2025

En respuesta, Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado rechazando las declaraciones de Palma sobre el retiro de las empresas del gremio.

“Rechazamos que se pretenda posicionar una narrativa que divida a los colombianos, y que sitúe a los gremios como antagonistas del Gobierno en una supuesta confrontación ideológica. De manera enfática condenamos la solicitud de retiro que se ha hecho desde el Gobierno Nacional a diferentes agremiados. Esta estrategia no solo distorsiona el debate, sino que pone en riesgo la cohesión social y el clima de confianza necesario para el crecimiento económico del país”, señaló la comunicación oficial del Consejo.