El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró este martes durante el seminario Eficiencia Energética —que se lleva a cabo en Barranquilla—, que el anuncio del decreto por parte del Gobierno nacional que obliga poner techos a los precios en bolsa de energía es una “locura” y que “esto no se hace de la noche a la mañana”.

“Ponerle techos a los a los sectores es una locura. Se va a equivocar porque es que esto es por oferta y por demanda. Y aquí le están diciendo a cuánto puede salir. Ellos creen que decir que baja porque baja. Si no hay oferta y hay más demanda, el precio sube. Y eso es lo que está pasando”, señaló.

También cuestionó que se obligue a negociar solo el 5 % a través de bolsa. “Eso no es tan fácil”, expresó, y añadió que quienes transan en bolsa son los que no han podido llegar a acuerdos, los que no han logrado tener liquidez.

Asimismo, recordó que el 80% de la energía se compra en bolsa y que a ellos no los afecta el precio en bolsa “porque ya compraron, ya tiene su contrato, pero no por eso obligues a que lo hagan, porque lo que no han podido es por alguna razón y a las malas no lo van a hacer”.

Fue enfático en decir que si el Gobierno hubiera querido bajar las tarifas ya lo hubiera hecho: “Nos están haciendo creer que con decretos se hace eso y que se va a bajar la energía. Lleva 30 meses en el Gobierno y no lo pudo hacer”.

De esta forma, Sánchez explicó que si esa hubiera sido la vía ya se hubiera hecho hace tiempo.

“No se hace por decreto generación de energía y eso es lo que nos están haciendo creer. No porque no quiera, es porque no se puede, porque si se pudiera ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo”, indicó.

También dijo que por esta situación seguramente muchas empresas pensarán en demandar por diversos motivos.

Y, finalmente, advirtió que es la comisión de regulación de Energía y Gas (Creg) la que se encargue de hacer estos trámites: “La Creg es que está facultada para hacer eso. Debería ser el órgano técnico para ello”, puntualizó