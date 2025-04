En el marco de la sanción de la Ley Ángel y Lorenzo, que busca endurecer las sanciones a las personas que maltraten animales, el presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar sobre los señalamientos realizados por el excanciller Álvaro Leyva, que lo acusó de tener una adicción a las drogas.

“Somos adictos al amor a propósito (…) lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. No puedo emborracharme, desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja (…) me ponen esos tragos y me va ardiendo hasta el alma”, aseguró el mandatario.

Horas antes, el mandatario rechazó las críticas por la agenda que tuvo en su momento en Francia.

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla”, recriminó en su cuenta de X.

La carta

Leyva en su misiva de cuatro páginas comienza diciendo que se siente preocupado por el mandatario y el rumbo que ha tomado su Gobierno que en principio le llamaba la atención por sus mensajes de igualdad, justicia social, fraternidad y paz integral con los que ganó la Presidencia.

Pero también lanza dardos contra Laura Sarabia, hoy canciller, y Armando Benedetti, ministro del Interior, los dos altos funcionarios más polémicos del Gobierno Petro y que han estados junto al jefe de Estado incluso desde campaña y que se han mantenido en el Ejecutivo con diferentes cargos.

Pero, tal vez lo más polémico fue sus señalamientos directos a Petro del que dijo tenía problemas con las drogas –sin mencionar cuáles exactamente- y que llegó a “perderse” en Francia en una visita oficial debido a sus adicciones.

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero”, señaló el excanciller.