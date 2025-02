Ingrid Karina, la exmodelo de Stock Models que se volvió viral en redes sociales en noviembre de 2024, ya no pasa desapercibida en las calles del país. Los internautas le toman fotos y videos cuando la ven en Medellín y Bogotá para luego publicar las imágenes a modo de “actualización” sobre su proceso de recuperación de las adicciones.

La mujer de 42 años se volvió tendencia por una entrevista en la que hablaba de su vida como persona en condición de calle en Medellín. Su historia conmovió a los internautas luego de que una creadora de contenido llamada Andrea Moreno la grabara en una de las reconocidas calles de la capital de Antioquia y le hiciera preguntas sobre su pasado.

Karina aseguró ser exintegrante de la agencia Stock Models, una de las más prestigiosas a nivel nacional.

Para sorpresa de muchos, Ingrid Karina reveló que hace algunos años había sido modelo de la agencia Stock Models, que hablaba siete idiomas y tenía dos hijos.

Visiblemente conmovida por las preguntas que le formulaba Andrea Moreno, Ingrid Karina confesó que terminó en las calles de Medellín en medio de un dolor emocional muy profundo.

“Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

TikTok ingridkarinamodelo

Durante la conversación, la exmodelo manifestó que ella quería salir de esa situación, pero no contaba con alguien que le tendiera la mano porque sus hijos estaban fuera del país.

Así fue como, con la ayuda de Andrea Moreno, Ingrid Karina fue internada en un centro de rehabilitación. Semanas después apareció en el programa ‘Día a Día’ de ‘Caracol Televisión’ sorprendiendo con su cambio físico, que reflejaba mejoras en su salud física y mental.

Día a Día Ingrid Karina con 20 días de rehabilitación.

Desde entonces, los usuarios de redes sociales están pendientes del proceso de Ingrid Karina. Por eso ha generado bastante preocupación un video recientemente publicado en TikTok, en el que aparentemente se ve a la exmodelo en una calle de Bogotá.

La usuaria que publicó las imágenes aseguró que Ingrid Karina está atravesando por una recaída en la adicción de drogas.

“Vean, Íngrid Karina se encuentra en Bogotá, en el centro, en el barrio Santa fe, consumiendo de nuevo”, escribió la usuaria.

Aunque el video fue publicado hace menos de una semana, se desconoce si se trata de una grabación reciente o si la mujer que fue grabada es Ingrid Karina.

De todos modos, los internautas expresaron preocupación por el estado de la exmodelo y desearon que vuelva pronto a rehabilitación.