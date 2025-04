Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en las que asegura que la patria potestad de los menores es del Estado generó polémica entre los diferentes sectores políticos y sociales del país.

Leer más: Minsalud desata polémica tras afirmar que “la patria potestad de niños, niñas y adolescentes es del Estado”

Durante la presentación de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para frenar el pico de casos fiebre amarilla, el funcionario aseguró que los padres de familia no pueden negarse a vacunar a los niñas, niños y adolescentes contra la enfermedad.

“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ya hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”, dijo Jaramillo en rueda de prensa.

Le puede interesar: MinInterior publica borrador de decreto que elimina desde 2026 curules entregadas a las exFarc

Tras lo dicho por el ministro se desató una de comentarios en rechazo, entre ellos está el de la exdirectora del ICBF, Cristina Plaza, quien recordó que la a patria potestad de los menores de edad es de los padres como está estipulado en el Código Civil.

Grave lo del ministro de Salud: decir que la patria potestad es del Estado no solo es falso, es peligrosamente autoritario. La patria potestad es de los padres, según el Código Civil. El Estado protege, no reemplaza. ¿Ignorancia jurídica o sinceridad totalitaria?@alianzaninez… pic.twitter.com/ilhFYGUvuQ — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) April 10, 2025

Desde el partido Conservador afirmaron que no se puede permitir que en Colombia se vulnere la ley que “protege la esencia de las familias”.

“Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y adoctrinamiento de los niños para sus fines políticos. Ningún Gobierno tiene el derecho a cruzar esta línea inviolable. No permitiremos que, en Colombia, se posicione un relato como este y que vulnere la ley que protege la esencia de nuestras familias, como núcleo de la sociedad, así como el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus principios (...) El ministro desconoce la fortaleza de las familias colombianas cuando se las amenaza”, señaló el Partido Conservador en un mensaje en la red social X.

Lea acá: The Economist critica duramente la transición energética de Petro: “Sus promesas verdes suenan cada vez más huecas”

Rechazamos con vehemencia las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quién afirmó públicamente que los niños pertenecen al Estado hasta los 18 años y que la patria potestad es del Gobierno.



Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de… pic.twitter.com/deJqxWLk1J — Partido Conservador (@soyconservador) April 10, 2025

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios

“Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas.”, escribió desde su cuenta de X.

Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios.



No se equivoque que las familias colombianas no están… pic.twitter.com/HJA9wV2x05 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 10, 2025

El exministro de Salud Alejandro Gaviria calificó como “Falso. Peligroso. Totalitario” la afirmación del ministro Jaramillo.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que asegura que las declaraciones de Jaramillo fueron sacadas de contexto y que “no deben interpretarse como una manifestación o intención alguna de vulnerar los derechos parentales de los colombianos”.

Lea también: Emergencia en salud pública por brote de fiebre amarilla en el país

Además, indican que el ministro Jaramillo buscaba priorizar la vida y salud de los menores ante cualquier situación de riesgo.

“El Ministerio reitera que la vacunación es una herramienta indispensable para contener la propagación del virus y evitar consecuencias letales o secuelas graves. Así lo ratifica la Circular Externa No. 00000004 del 6 de febrero de 2025, en la que se subraya que todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia tienen el derecho a recibir la vacuna contra la fiebre amarilla”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se hizo un llamado a los padres de familia para que respalden la decisión de aceptar la vacunación aunque sean contrarias a sus creencias, cultura o religión.

Lea además: Jóvenes generan rechazo por comentario sobre estudiar en una universidad pública: “Qué asco ser pobre”

“Se hace un llamado a los padres de familia para que respalden las decisiones que los menores adopten respecto a su salud, incluso si dichas decisiones son contrarias sus creencias, cultura o religión, priorizando de esta manera la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes”, expresa el documento.

También, advierten que denunciarán ante el ICBF y demás autoridades competentes aquellos casos en los que se impida el acceso de los menores a la vacunación, por considerar que esto representa una vulneración grave de sus derechos.

Lea aquí: Combates en el Catatumbo dejan dos integrantes del ELN muertos y dos más capturados

Aumentan casos por fiebre amarilla

El Ministerio de salud indicó que en 2024 y en lo corrido del 2025, se han confirmado 70 casos con 33 fallecimientos.

En 2024 se registraron 23 casos con 13 fallecimientos, mientras que, en 2025 hasta la fecha, se han confirmado 47 casos de los cuales 20 fallecieron.

Las personas afectadas tienen edades entre 11 y 89 años. El departamento más afectado en 2025 es el Tolima con 41 casos, seguido de Caquetá (1), Meta (1), Putumayo (3) y Caldas (1).

Vale destacar, que los departamentos del Tolima y Huila también se han registrado 5 casos en primates.

Lea aquí: Exministro Diego Guevara es salpicado en caso Ungrd: chats lo enredan en la compra de congresistas con contratos de la entidad

Síntomas de la fiebre amarilla

Las personas que padecen la enfermedad pueden presentar:

Fiebre

Dolores de cabeza o cefaleas

Dolores musculares y abdominales

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Color amarillo en las conjuntivas

Recomendaciones para no enfermarse con fiebre amarilla

Vacunarse al menos 10 días antes de viajar a zonas donde circula el virus.

Si vive en una zona de riesgo o planea viajar a una, la vacunación es indispensable para prevenir la muerte. Está recomendada a partir de los 9 meses de edad e incluye a los mayores de 60 años.

El uso de métodos de protección como repelente, mosquitero y ropa de manga larga ayuda a prevenir las picaduras del mosquito transmisor.