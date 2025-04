El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo se encuentra en el ojo del huracán tras afirmar que los padres de familia no pueden negarse a vacunar a los niñas, niños y adolescentes contra la fiebre amarilla, teniendo en cuenta que actualmente en el país se ha presentado un gran número de casos.

El jefe de la cartera de salud realizó la ‘espinosa’ declaración durante la presentación de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para frenar el pico de casos fiebre amarilla, que entre 2024 y 2025 ha registrado 60 casos y 30 fallecimientos.

Asimismo, Jaramillo aseguró que el Estado tiene la patria potestad de todos los menores de 18 años, por lo que en caso de presentarse una negativa por parte de los padres para que les sea aplicada la vacuna, deberá intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ya hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”, dijo el funcionario.

Las declaraciones de Jaramillo desataron la una fuerte polémica entre los diferentes sectores, los cuales dejaron claro que a patria potestad corresponde a los padres de los menores.

Desde el partico Conservador afirmaron que no se puede permitir que en Colombia se vulnere la ley que “protege la esencia de las familias”.

“Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y adoctrinamiento de los niños para sus fines políticos. Ningún Gobierno tiene el derecho a cruzar esta línea inviolable. No permitiremos que, en Colombia, se posicione un relato como este y que vulnere la ley que protege la esencia de nuestras familias, como núcleo de la sociedad, así como el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus principios (...) El ministro desconoce la fortaleza de las familias colombianas cuando se las amenaza”, señaló el Partido Conservador en un mensaje en la red social X.

Rechazamos con vehemencia las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quién afirmó públicamente que los niños pertenecen al Estado hasta los 18 años y que la patria potestad es del Gobierno.



Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de… pic.twitter.com/deJqxWLk1J — Partido Conservador (@soyconservador) April 10, 2025

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios

“Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas.”, escribió desde su cuenta de X.

Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios.



No se equivoque que las familias colombianas no están… pic.twitter.com/HJA9wV2x05 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 10, 2025

A esta lluvia de críticas se sumó el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien le recordó al ministro Jaramillo lo consignado en el Artículo 288 del Código Civil colombiano.

“De donde sale SEMEJANTE ESTUPIDEZ!!! @MinSaludCol !!!! Se le recuerda que según el Artículo 288 del Código Civil colombiano: la patria potestad la ejercen conjuntamente el padre y la madre, cuando ambos están vivos y reconocen al hijo. Y solo según el Artículo 315 del Código Civil, un juez puede suspender o privar de la patria potestad a un padre o madre por causas graves como: Maltrato o abandono del menor; Corrupción del menor; Condena penal por ciertos delitos.”, dijo.

Y agregó: “Cualquier otra cosa es propia de gobiernos totalitarios y anti democráticos. Si se meten con los NIÑOS los defenderemos con todos los medios necesarios. Esto es no solo inaceptable sino execrable.”

Por su parte, el excandidato presidencial, Enrique Gómez, aseguró a Jaramillo no conoce a quién le corresponde la patria potestad de los menores de edad en Colombia.

“Ley 57 de 1887 - Código Civil Colombiano Artículo 288. “Definición de patria potestad”. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.”, publicó en redes sociales.

Jaramillo no solo es uno de los máximos responsables del desastre en la salud, no sabe, no conoce a quién le corresponde la patria potestad de los menores de edad en Colombia:



Ley 57 de 1887 - Código Civil Colombiano Artículo 288. "Definición de patria potestad".



La patria… pic.twitter.com/j6WU3NSw7a — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 10, 2025

El senador Mauricio Giraldo le recordó al ministro de Salud que en la Constitución se establece que la patria potestad de los menores en Colombia es de los padres.

“Ministro, no se equivoque, con nuestros hijos no se meta. La patria potestad es de los padres, no del Estado. Lo dice la Constitución, el Código Civil y lo dicta el sentido común. Usted sigue exponiendo el totalitarismo de este Gobierno”, expresó.