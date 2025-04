Las autoridades de República Dominicana cifraron en 221 los muertos a causa del derrumbe del techo de la popular discoteca Jet Set en la madrugada del martes 8 de abril, en Santo Domingo.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que durante las labores de rescate se logró preservar la vida de 189 personas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir la atención requerida.

Entre las personas heridas se encuentran dos colombianos, según la Embajada de Colombia en República Dominicana, quienes fueron identificados como Pamela Moná y Camilo Peña. Tras su recuperación Moná contó cómo fueron los minutos de pánico durante el derrumbe.

La mujer de 33 años indicó que viajó hasta República Dominicana para gozar de unas vacaciones con un grupo de amigos y se proponía permanecer en el país entre el 6 y el 10 de abril.

Durante sus vacaciones, la colombiana y su grupo de amigos decidieron asistir a la discoteca Jet Set para despedirse con sus amigos antes de regresar a Colombia.

“Tomamos la mala decisión de querer despedirnos todos ese día. Llegamos a la 1 a. m. y los hechos pasaron cerca de la 1:30 o 1:40 más o menos”, dijo durante una entrevista con ‘W radio’.

Además, explicó que en su estancia en la discoteca puedo ver como una placa cayó del techo y empezó a caer agua, hecho al cual nadie le prestó atención. Luego de esto, cayó otra placa del techo del establecimiento que terminó totalmente destruido.

“De un momento a otro yo solo sentí un estruendo impresionante en mi cuerpo e intenté moverme pero tenía una estructura de cemento en mi cuerpo, por ende, no me podía mover”, expresó la colombiana.

La mujer tuvo que esperar por varios minutos, hasta que escuchó la voz de los rescatistas, quienes le brindaron las indicaciones para mostrar una señal y hacerse notar entre el montón de escombro.

“Alcancé a sacar la mano y los rescatistas terminaron de quitar lo que me estaba tapando la cara. Ahí pude respirar y les dije que por favor apagaran la electricidad porque me estaba pasando mucha corriente en el cuerpo y se me estaban torciendo los dedos de las manos y los pies”, contó.

Moná reveló que sufrió lesiones en la pelvis y peroné a pesar de que ninguna estructura le cayó encima de su cintura para arriba.

“Yo todo el tiempo estuve consciente. Lograron partir un bloque y por ahí me sacaron, pero al hacer el movimiento para sacarme tuve una pequeña fisura en la pelvis y me fracturé el peroné”, dijo al medio capitalino.

Tras su rescate, la colombiana fue traslada hasta el Hospital Darío Contreras de Santo Domingo, donde fue sometida a una cirugía y luego dada de alta; sin embargo, pide que otro centro médico para recibir una mejor atención, pues sus dolores persisten.

“El mismo día que me operaron ni siquiera me dejaron en observación a ver cómo estaba, no me trataron el dolor de la columna, les dije que tenía un dolor en el oído y tampoco hicieron nada”, aseguró.

De acuerdo con la Dirección Central de Policía de Turismo de República Dominicana (Politur), la mujer sufrió: Traumatismo facial, Traumatismo toracoabdominal pélvico cerrado, Fractura lineal de rama isquiopubiana bilateral y Fractura maléolo tibial izquierdo.

Una colombiana entre los fallecidos de la discoteca Jet Set

Luz Andrea Jiménez Castiblanco, de nacionalidad colombiana, está entre los al menos 221 fallecidos por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, capital de República Dominicana, informó este jueves la canciller, Laura Sarabia.

“Lamento informar que se confirmó la muerte de nuestra connacional Luz Andrea Jiménez Castiblanco, quien se encontraba en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en el momento de la tragedia”, manifestó la ministra de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.

Sarabia agregó que la información de la muerte de Jiménez la recibió la Cancillería de “las autoridades dominicanas” y expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de la fallecida.

La canciller señaló que el Gobierno puso a disposición de la familia “los mecanismos de los que dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación de su cuerpo, en el marco de la normativa internacional”.

El embajador de Colombia en República Dominicana, Darío Villamizar, dijo que hasta ese momento solo tenían constancia de dos ciudadanos de este país, una mujer y un hombre, entre los heridos en la discoteca, ambos sin lesiones graves.

Entre las 221 víctimas mortales de esta tragedia ocurrida el martes de madrugada está el cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, quien estaba actuando cuando se produjo el accidente y fue sepultado hoy en Santo Domingo.

Varios extranjeros figuran en la lista de fallecidos, entre ellos tres personas con doble nacionalidad española y dominicana, así como dos franceses, un italiano y un haitiano.