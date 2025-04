Nuevamente se conocen detalles del entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para las Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), esta vez el exministro de Hacienda Diego Guevara aparece salpicado, al sostener conversaciones que lo vinculan en la compra de congresistas con contratos de la entidad.

La revista Semana reveló este sábado en exclusiva una serie de chat entre Guevara, en ese entonces viceministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, exasesora de la cartera. Ambos hablan de contratos con congresistas, cumpliendo órdenes de Ricardo Bonilla, quien era el ministro de Hacienda para la fecha.

Todo indica que Bonilla habría ordenado a Guevara que se reuniera con los integrantes de la interparlamentaria para prometerles “mover” los contratos que estaban en espera en la Ungrd, con el objetivo de conseguir respaldo político.

“Cojamos a los tigres”, fue la frase que inició las conversaciones entre Guevara y Benavides, refiriéndose a la estrategia para comprar la conciencia de los congresistas de la Comisión de Crédito Público.

Según información difundida por Semana, el objetivo del Ministerio era que dichos congresistas aprobaran los empréstitos de la Nación, acuerdo financiero en el que una entidad obtiene dinero prestado a cambio de devolverlo con más intereses, en un plazo determinado, con la banca internacional.

El 4 de diciembre de 2023 Benavides le preguntó a Bonilla si ella y el viceministro Guevara podían atender a los congresistas de la Comisión de Crédito para cerrar el acuerdo, a lo que el entonces minhacienda contestó: “Sí, adelanta eso”.

Luego en los chats se lee que María Alejandra Benavides le planteó a Diego Guevara cómo sería la reunión para convencer a los legisladores, quienes actualmente son investigados por la Corte Suprema de Justicia.

“Tengo una idea de cómo manejar lo de esta tarde con la interparlamentaria. Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20 que son Liliana (Bitar), Wadith (Manzur) y (Julián) Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido (...) A las 4:30 que lleguen el resto de los miembros, o sea los dos de paz y Juan Diego Muñoz, y decirles lo mismo a ellos, y en esa segunda tanda también meter a (Juan Pablo) Gallo que acaba de llegar y no sabe muy bien cómo funciona”, escribió la exasesora de Hacienda.

A lo que el entonces viceministro Diego Guevara respondió: “Me suena”. De acuerdo al medio antes mencionado, ese mismo día Olmedo López, director de la Ungrd para ese entonces, fue suspendido por la Contraloría; por lo que Benavides le escribe a Guevara: “Ya no sé si lleguen”, refiriéndose al encuentro que tenían con los legisladores.

Guevara le responde: “Jaja que mala suerte”. Sin embargo, el acuerdo se realizó tal como lo habían planeado, y el 12 de diciembre de 2024 los congresistas de la Comisión de Crédito Público aprobaron varios préstamos que solicitó el Ministerio de Hacienda al Banco de Desarrollo de Alemania; la Corporación Andina de Fomento (CAF); y el Banco Centroamericano de Integración.

Dichos préstamos sumaron 2,5 billones de pesos, y Benavides le confirmó al viceministro Diego Guevara que la misión había sido un hecho. “Se salvó”, dijo.

Cabe recordar que María Alejandra Benavides había manifestado ante la Fiscalía que el exministro Ricardo Bonilla estaba implicado en el entramado de corrupción y que ella solo había sido usada. Efectivamente con estos chats se demuestran las evidencias de lo dicho, y, además se salpica a Diego Guevara, quien nunca había sido mencionado en el caso.

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto (...) él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola”, declaró en su momento la exasesora de Hacienda.