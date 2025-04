Los colombianos son, dentro de Sudamérica, de los que más salen de su país. Desde los años 80′, con altos y bajos, las estadísticas señalan que son miles los nacidos en Colombia los año a año deciden ir a probar oportunidades en otras latitudes.

No todos logran el sueño de encontrar una estabilidad económica. Algunos han tenido que retornar por malas experiencias fuera del territorio nacional. Esa es la historia de Mauricio, un vendedor ambulante que se fue a Polonia, pero regresó a Colombia porque su experiencia no fue lo que esperaba.

El hombre le relató su historia al creador de contenido Germán Mauricio Osorio. Contó cómo le fue en suelo polaco y la razón de su regreso.

“Este negocio (el carrito con el que vende tinto) lo iba a dejar, me fui a Polonia hace un año. Lo dejé ‘vinipelado’ y guardado, pero no hay como vivir en Colombia… Lo tratan a uno como esclavo, comen mejor los marranos que uno. Aquí vivimos como reyes, la verdad”, fueron parte de sus palabras.

Mauricio incluso reveló que su negocio en Colombia iba bien, al punto que había logrado montar un almacén de muebles.

“Me fui a quiebra con el almacén de muebles y en este momento estoy muy endeudado. Entonces yo me fui a trabajar allá para ver si conseguía para pagar más rápido las deudas, pero no”, dijo.

Reveló también que para irse a Polonia gastó 10 millones de pesos pero regresó con más deudas de las que tenía antes. Al final asegura estar agradecido porque tuvo la oportunidad de salir del país, de conocer Madrid y Málaga.

Apenas estuvo en Polonia 20 días, pero asevera que fueron suficientes para darse cuenta que no valía la pena quedarse. “Me agarré con la gente y me tocó dormir seis días en un aeropuerto, porque no me quisieron adelantar tiquetes”, dijo.

En su reflexión, Mauricio señaló que para él no todo es como lo pintan en el exterior: “Eso es mentira, aquí vivimos como reyes”.

En la actualidad está luchando jurídicamente para solucionar la pérdida de su negocio de muebles y un carro Chevrolet que tiene embargado.

Continúa con su puesto y ahora, además de tintos, vende empanadas, arepas, pasteles, aromáticas, jugos naturales, gaseosa y otros productos.