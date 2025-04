El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la decisión del Consejo de Estado de prohibir que los consejos de ministros sean transmitidos a través de canales privados.

Después de un extenso mensaje, el mandatario volvió a publicar otro mensaje en X, pero esta vez acompañado de una caricatura con su imagen con la boca tapada con una banditas que dicen “censura”.

“Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuren”, se lee en el último mensaje de Petro al respecto.

Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuren pic.twitter.com/XDa1w77sQY — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2025

Minutos antes, Petro se refirió al tema con un extenso mensaje: “Que me quieren censurar no es para mí, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero”, se lee en parte del mensaje.

Agregó: “¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?”.

Sin embargo, concluyó que respetará la sentencia: “Como siempre respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado, eso lo hicieron otros presidentes antes”.

Armando Benedetti, ministro de Interior, también se pronunció sobre el tema, asegurando que impugnará la decisión.

“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995″, dijo el funcionario.

En ese sentido añadió que “por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado”.