El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir defendió la decisión del Gobierno nacional de cambiar la sede del Foro Global de Migración y Desarrollo, que tenía previsto llevarse a cabo en Barranquilla del 11 al 13 de junio de 2025. Ahora, este encuentro, que reunirá a diferentes países, se realizará en Riohacha.

Le puede interesar: “Falta de seriedad”: Intergremial Atlántico a Petro por quitarle a B/quilla la sede de foro global sobre migración

En diálogo con Blu Radio explicó que la decisión obedece a tres razones: la importancia que tiene la capital de La Guajira en temas migratorios; descentralización de la política exterior y un motivo para visibilizar a ese departamento.

“Riohacha es una ciudad suficientemente significativa en materia migratoria, además hay una idea de descentralizar la política exterior, es decir, hacer cumbres y foros en ciudades distintas a las capitales económicas, y, finalmente, es que hay un pasivo histórico con La Guajira, por lo que me parce que una manera de darle visibilidad, de incentivar inversión e impulsar el turismo es que estos eventos, que tienen una importante afluencia internacional se lleven a cabo allí”, sostuvo.

Ante las críticas de distintas entidades y gremios en el Atlántico, el vicecanciller Jaramillo afirmó entender “el desconcierto”, pero sostuvo se debe entender también que es “una decisión política y esa decisión política creo que es lógica”.

Ante esto, pidió que se apoye la decisión de que Riohacha sea la sede de este importante foro mundial: “Estamos ad portas de un evento importante para Riohacha y La Guajira, hablamos mucho del departamento cuando hay crisis y noticias malas, llegó el momento de meterlo en la agenda nacional y no centrarnos en lo que ha pasado con Barranquilla. El ángulo de esto debe tener lo afirmativo, con el hecho de que La Guajira va a ser protagonista, y no tanto el hecho de que no va a ser en Barranquilla”, aseguró.

Lea también: Minsalud desata polémica tras afirmar que “la patria potestad de niños, niñas y adolescentes es del Estado”

En ese sentido explicó que Barranquilla como sede del foro global se trata de una iniciativa que se contempló en su momento, pero finalmente el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de cambiarla: “Ya sabíamos que el presidente tenía en mente elegir una ciudad que fuera más representativa en términos sociales y migratorios, pero no habíamos podido darlo a conocer, porque ahí le correspondía al presidente hacerlo”, detalló, agregando que desconoce en qué momento se toma la determinación de cambiar la sede del encuentro.

Finalmente, el vicecanciller hizo un llamado a la “empatía”: “Había una expectativa, no se trata de ser antipáticos con Barranquilla, hay que empezar a renovar esa narrativa, yo entiendo ese impacto, entiendo que haya desconcierto, pero también le pido a la gente de Barranquilla empatía con La Guajira, una zona que nunca ha tenido esa visibilidad”, concluyó.