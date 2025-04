Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, debido a que en la actualidad el país no está importando gas.

Leer también: Petro defendió a Beatriz Gómez y calificó de “indolente” a exinterventora del Hospital de Leticia

“Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas (…) la orden que le doy a MinMinas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol por qué no importa gas”, cuestionó.

Renglón seguido, el mandatario manifestó: “El simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos, y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas y compite, competencia dice el capitalismo”.

También le dijo al ministro de Minas que vigile por qué no se está haciendo la importación de gas porque “por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia”.

Sobre este tema, el ex ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, se pronunció duramente contra el Gobierno Nacional a través de su cuenta de X.

Importante: “Colombia Solar es la solución de fondo a las tarifas de energía”: Petro

“Presidente, el gas importado que usted dijo que vendría de Venezuela, ¿era una mentira? Ahora tiene que comprarlo a tres veces el precio interno y con una huella de carbono mucho mayor. ¿Me explica la lógica de su política? El consumidor pierde y el medio ambiente también”, cuestionó.