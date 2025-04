Tres jóvenes y un adulto fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe en Bogotá luego de resultar intoxicados, sin saberse hasta el momento la razón detrás de esta afección.

El hecho ocurrió el pasado sábado 5 de abril y los tres adolescentes son estudiantes de bachillerato de un prestigioso colegio de la capital colombiana. Del adulto poco se sabe.

Tras ingresar al centro médico se supo de la muerte de una de las tres víctimas de la intoxicación, los otros permanecen aún ingresados.

“Las personas, que acudieron a los servicios en horas de la mañana, recibieron atención médica. Dos menores se encuentran en UCI y, lastimosamente, una menor falleció durante la tarde”, informó la secretaria de Salud de Bogotá.

Por su parte, el centro hospitalario explicó que iniciaron “la investigación epidemiológica de campo para determinar las causas de la posible intoxicación. En línea con las autoridades competentes, esta investigación también involucra el análisis toxicológico para establecer conclusiones”.

Sobre este hecho, el centro educativo no ha sido muy claro, no ha dado detalles al respecto por los que diferentes versiones por redes sociales abundan. De momento no se sabe qué pudieron haber consumido los involucrados que los llevó a esta tragedia que enluta a una familia y a la comunidad educativa.

“Como colegio, queremos expresar nuestra solidaridad a las familias y a toda la generación. Sabemos que han circulado diferentes versiones de lo sucedido y les pedimos ser muy prudentes y respetuosos con el manejo de la información para evitar especulaciones sobre este trágico evento que enluta a nuestra comunidad, y para respetar la privacidad de las familias afectadas en este difícil momento”, expresaron.

Renglón seguido, pidieron a los padres de familia “acompañar y escuchar mucho a sus hijos, quienes pueden estar muy impactados por esta situación. En el colegio estamos disponibles para ofrecer apoyo a todos los miembros de la comunidad; nuestro equipo directivo, de psicología y los profesores estamos atentos y disponibles”.