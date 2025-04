Las redes sociales se han convertido en testigos de la alarmante situación de Adriana Díaz, una joven que deambula por el sector de Hayuelos en Bogotá mientras documenta su crisis de salud mental a través de videos que ha publicado en línea. Sus publicaciones revelan un evidente cuadro de delirio de persecución y profunda angustia emocional.

“Siento miedo de salir, que me atrapen y me encierren nuevamente. Acá siento que todos me odian, traté de compartir estos videos para pedir ayuda, pero la gran mayoría me escriben que es mejor vivir en el cielo. No entiendo por qué el mundo está en mi contra”, expresa la joven en uno de sus desgarradores testimonios.

Según reportes de ciudadanos que han tenido encuentros con ella, Adriana no solo se encuentra en un estado vulnerable, sino que también ha protagonizado episodios de agresividad en espacios públicos, incluyendo confrontaciones con pasajeros del transporte público y agentes policiales, incluso cuando no está grabando con su celular.

Aunque se desconocen detalles precisos sobre su historial clínico, sus propias declaraciones sugieren que anteriormente recibió tratamiento psiquiátrico y medicación. Su condición actual indica una preocupante falta de atención médica y una situación de alto riesgo.

Ante esta situación, numerosos usuarios en redes sociales han solicitado la intervención urgente de la Secretaría de Salud de Bogotá y otras entidades responsables de la atención a personas en crisis mental. También hacen un llamado a la ciudadanía para que, en lugar de juzgar o ignorar el caso, se fomente una respuesta compasiva que facilite el acceso a la ayuda profesional que Adriana necesita.