El consejo de ministros realizado el lunes 31 de marzo generó grandes polémicas en el sector educativo, económico y político.

El presidente Gustavo Petro al inicio de su alocución arremetió una vez más contra varios de sus exministros a quienes calificó de ser “errores” en su gestión.

“Nuestra desfinanciación no es porque se cayó el recaudo, es mentira. Estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia. ¿Cómo se explica que teniendo recaudos más altos nos haya tocado recortar los gastos? Esa paradoja no la explica la prensa. Lo que pasó es que la plata se fue para otra cosa que este gobierno no captó”, dijo el mandatario.

Asimismo, se refirió al papel del Banco de la República frente a la estabilidad de precios, puestos de trabajo y la inflación, argumentando que “no es capaz de bajar la tasa de interés” aun cuando lo pidió la Corte Constitucional por sentencia.

“Miren lo que hizo la junta directiva del Banco de la República, como respuesta. Cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena que tiene que de articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios, la inflación con el crecimiento económico y los puestos de trabajo, hizo lo contrario”, añadió Petro.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que la mayor parte de la junta directiva del Banco de la República es “uribista”.

Ante esto, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta de X argumentando que: “El Banco Central no está al servicio del presidente: es una entidad autónoma y técnica que no puede ser blanco de ataques políticos”.

La congresista señaló, además, que culpar al pasado y deslegitimar la independencia del Banco de la República “es una falta grave de respeto institucional”.

De igual forma, el representante a la Cámara Juan Espinal responsabilizó al presidente Petro de la situación económica del país, y se refirió a su alocución en el consejo de ministros sobre la especulación del gas.

“Presidente Petro no busque culpables, el único responsable es usted. Dice usted que la “especulación del gas” distorsiona la economía, y afecta las decisiones de disminuir las tasas de interés para los colombianos. Pero si es usted quien tomó la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, esta acción es la que dispara esta especulación”, añadió Espinel.

Asimismo, el congresista sostuvo este martes, a través de su cuenta de X, que “culpar a otros es fácil, pero sus propias políticas están encareciendo la factura del gas que consumen los colombianos, en especial los más vulnerables”, precisó.