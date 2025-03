La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) dice que no firmará la paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro cuya política de “paz total” considera que se convirtió en “guerra total”, según afirmaron dos de sus jefes en una entrevista emitida este domingo por el Canal Caracol.

En la entrevista, los comandantes ‘Ricardo’ y ‘Silvana Guerrero’, del Frente de Guerra Nororiental, aseguran que no hay posibilidad de un acuerdo de paz con el actual Gobierno.

“Paz total, fracaso total, y la paz total se convierte en guerra total, eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total”, dijo alias Ricardo, portavoz de ese frente del Eln, en la entrevista emitida por el programa ‘Los informantes’.

Al ser preguntado si hay tiempo para un acuerdo de paz con el Gobierno de Petro, que terminará el 7 de agosto de 2026, señaló tajante: “No. El Eln ha estado abierto al diálogo, pero con lo que Petro dice, ¿cómo se va a firmar la paz? A Petro yo le recomendaría que vaya al siquiatra y se eche una revisadita porque va muy en contravía de por lo que fue elegido”.

“Esa paz total fracasó”, afirmó por su parte ‘Silvana Guerrero’, quien añadió que eso fue una promesa de campaña de Petro, quien “ha decepcionado mucho” a gente que votó por él, y en cierta forma también al Eln porque creyeron “que con él se podría avanzar” hacia la paz.

En su opinión, “todos los políticos y todos los presidentes tienen que salir con algo (propuestas) porque eso les da votos” y en el caso de Petro fue la “paz total”.

Sobre estas afirmaciones lanzadas por los guerrilleros, el presidente Gustavo Petro no dudó en pronunciarse a través de red sociales, en la que afirmó que no está “buscando votos”.

“Yo no estoy buscando votos, señora del Eln que traicionó su papel negociador. Yo busco la paz que ustedes, señores del Eln, no entendieron; y creo que no entenderán jamás. La paz es revolucionaria y por eso la oligarquía nos ha sumido en los cien años de soledad, de matarnos entre nosotros, violencias de dos siglos”, escribió en su cuenta de X.

“Si desde el principio dije que había que escoger entre el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y el camino de Pablo Escobar, era porque ustedes tenían ambos caminos desarrollándose en su seno. Y desecharon el del amor eficaz y la paz y pudo más la codicia. Y cuando se escoge la codicia, se escoge el camino del capital y no el camino del pueblo ni del trabajador”, agregó.

De acuerdo con el mandatario aseguró que el grupo guerrillero dejó en el olvido a Marx, quien afirmaba que “los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia”.

“Cuando se deja de vivir con el campesino y se pasa a transitar en cuatro puertas y la comida no se consigue de la mano humilde, sino comprada con dineros de la cocaína, y se llenan las cuentas bancarias para comprar armas y centenares de drones y hasta combatientes muy niños, entonces el pensamiento de Marx opera, dejas de ser revolucionario y rápidamente te conviertes en traqueto o tus socios son traquetos, y ya no dices ‘compañero’ y tu manera de pensar varía, irremediablemente. Te has perdido para tu país y para tu pueblo. Te has perdido para la paz”, expresó.

Asimismo, señaló al ELN de asesinar al pueblo en el Catatumbo: “Ustedes decidieron asesinar el pueblo en el Catatumbo y asesinarán más gente, porque ya no es Colombia la que está en su corazón. El tiempo que ustedes dejan pasar, ya no les traerá oportunidades de revolución, caerán cada vez más en el fango de la codicia”.

Por último, el jefe de Estado hizo un llamado a los miembros del grupo guerrillero para no se dejen llevar por la violencia.

“Sé que entre ustedes, señores del ELN, aún quedan resquicios del pasado, y que hay gente sorprendida por las propias decisiones que ustedes han tomado. Ojalá reaccionen rápido y no se dejen llevar a la violencia eterna.”, puntualizó.

