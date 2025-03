El presidente Gustavo Petro aseguró este viernes que la millonaria deuda con las empresas de energía no es responsabilidad de su gobierno, sino una consecuencia de la “opción preferencial” implementada durante la administración de Iván Duque.

A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la gestión del sector eléctrico y criticó la forma en que se ha manejado la información sobre la situación financiera del sistema.

Según el presidente, la deuda se ha mantenido sin pago en espera de su conversión en deuda pública, pero aseguró que el proceso ha sido obstaculizado en el Congreso.

En su declaración, Petro mencionó que la deuda no corresponde al Gobierno, sino a los usuarios, y reiteró que los subsidios pertenecen a los ciudadanos de menores ingresos y no a las empresas del sector: “Dicen que los subsidios de los usuarios son de las empresas, y no señores, le pagaremos a los usuarios pobres que son los dueños de los subsidios”.

El mandatario también hizo referencia a la influencia del precio del gas en las tarifas de energía, señalando que existe un monopolio privado que fija costos por encima del valor internacional. Según sus afirmaciones, el precio del gas importado alcanza los 19 dólares por millón de BTU, mientras que en el mercado global es de 12 dólares. Esta situación, según Petro, habría incidido en el incremento de las tarifas eléctricas en el año anterior.

En el contexto de esta problemática, recientemente se confirmó el embargo a cuentas del Gobierno debido a una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM), que supera los 41.000 millones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al tema y destacó la necesidad de atender estos compromisos financieros.

Por su parte, el expresidente Iván Duque se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre la situación del sector eléctrico. En abril de 2024, mencionó que las dificultades en el mercado de energía estaban relacionadas con demoras en el nombramiento de comisionados en propiedad para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Asimismo, Duque defendió la opción tarifaria al señalar que esta figura, incluida en la Ley 143 de 1994, fue utilizada durante la pandemia para aliviar la carga económica de los hogares colombianos.

En su publicación en X, el presidente Petro cuestionó el papel de algunos actores en el mercado eléctrico, indicando que han participado en la especulación de precios del gas y la electricidad.

Según el mandatario, varias empresas hidroeléctricas se habrían beneficiado de estas prácticas, incluyendo compañías vinculadas a los propietarios de algunos medios de comunicación.

“Hay un monopolio privado de la importación de gas (...) y ese precio del gas determinó las altas tarifas de energía eléctrica del año pasado. Nosotros barrimos con esa fórmula. Por eso varias generadoras hidroeléctricas, entre ellas, de la que los dueños del periódico de la opinadora, son contratistas. Robaron a todo el pueblo colombiano”, precisó el jefe de Estado.