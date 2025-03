Por medio de un video, el general en retiro Pedro Sánchez, ministro de Defensa, condenó que el Ejército Nacional de Liberación (ELN) usara u niños de un jardín como “escudo” humano” para evitar el accionar de la Fuerza Publica en su contra.

El reclamo del ministro tuvo que ver con lo registrado en una institución educativa en Fortul, Aracua, el pasado jueves 13 de marzo.

“Este es el colegio Rogelio Velásquez en Quibdó, Chocó. Es para educar a nuestros niños y para que se sienta la alegría, no para que ustedes, criminales del Eln, que cobardemente utilizaron un jardín infantil como escudo humano en Fortul, Arauca”, indicó Sánchez en parte del video.

El ministro indicó que esta acción terrorista es una evidente infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula todo lo que tiene que ver con conflictos armados.

“Lo que hicieron es un crimen de guerra. Ustedes no solamente son criminales, no solamente son un cartel del narcotráfico, sino que son unos cobardes que utilizan el terrorismo y el sicariato y colocan a nuestros niños como escudos humanos. No vamos a permitir que les roben la vida y los sueños a nuestros hijos”, añadió el ministro Sánchez.

Según información preliminar de las autoridades, los atacantes se posicionaron cerca de la institución educativa, aprovechando la presencia de los menores de edad para evitar una respuesta inmediata del Ejército.

Durante la ofensiva, un soldado resultó herido, aunque su estado de salud es estable. Sánchez invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos y llamar a la Fuerza Pública para prevenir cualquier tipo de acto terrorista.

Las autoridades confirmaron que ningún menor resultó afectado por el enfrentamiento, aunque anunciaron que continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Fortul y determinar las acciones a seguir en materia de seguridad en Arauca.