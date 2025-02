El presidente Gustavo Petro volvió a negar en la tarde de este domingo que Diego Marín, alias Papá Pitufo, haya realizado aportes económicos a su campaña presidencial en 2022.

Según una publicación de la revista Cambio, la campaña electoral del hoy presidente colombiano fue infiltrada por ‘Papá Pitufo’, conocido también como ‘el zar del contrabando’, que aportó 500 millones de pesos. Ese dinero lo recibió el empresario y político catalán Xavier Vendrell, aunque supuestamente lo devolvió tiempo después por orden de Petro.

De acuerdo con el jefe de Estado, en una respuesta al escritor Yohir Akerman, no entró “un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años y tengo como comprobarlo”.

Mi querido amigo Yahir, si usted insiste, pues le repito: no entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años, y tengo como comprobarlo. Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera…

“Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado; y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel. Yo no me vendo, mi querido amigo; hace mucho lo hubiera hecho. Ni vendo mis palabras, ni mi escritura a ningún postor: ni narco, ni bananero oscuro. El que se vende es esclavo y yo soy libre; y así, quiero morir, porque solo los hombres y mujeres libres pueden cambiar el mundo y a Colombia”, explicó en su cuenta de X.

Renglón seguido, el mandatario ratificó su intención de extraditar a Marín de Portugal, donde se encuentra actualmente capturado.

“Mi interés es traer al pitufo, porque quiero que diga toda la verdad, que el pueblo pueda apreciar la radiografía del poder que lo ha dominado”, indicó.

Por último, aseguró que: “Si compañeros mios se vendieron que vayan a la cárcel y a la ignominia, pero por aquí no encontrarás tu objetivo. Buscando que yo sea codicioso, no encontrarás la forma de tumbar al presidente. No me vendo ni a la Mosad, ni a traquetos, ni a la CIA, ni a la DEA, ni a bananeros oscuros, ni a mafias. Solo cambian el mundo las mujeres y los hombres libres, como me enseñó su papá, cuando era jóven”.