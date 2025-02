El nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, anunció en la mañana de este jueves que radicó su carta de renuncia a su cargo como militar activo de la Fuerza Aeroespecial Colombiana, FAC.

Sin embargo, Sánchez no asumirá su cargo hasta cumplir el tiempo administrativo de ley para su retiro. Debido a lo anterior, Iván Velásquez se mantendrá en el cargo.

“Hoy es mi último día como general de la República, acabó de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. (...) Estaré de alta durante unos días o hasta tres meses para que todos los trámites legales y administrativos surtan efecto y se termine de elaborar el expediente prestacional… Eso puede tardar unos días o incluso un tiempo un poco más largo, a partir de ese momento pueda asumir como ministro de Defensa nacional”, explicó.

Renglón seguido, dijo: “Respecto a la cúpula militar, si hay algo que es constante es el cambio, no puedo decir algo si no tengo autoridad para hacerlo. Cuando sea ministro de Defensa lo haré, sin embargo, la cúpula militar actual fueron mis comandantes; me enseñaron, me orientaron, me corrigieron, me exigieron, lo respeto y toda mi gratitud para ellos”.

El general Sánchez era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares en 2023 cuando le encomendaron la tarea de liderar la ‘Operación Esperanza’, en la que fueron rescatados los hermanos Lesly, Soleiny, Tien y Cristin que duraron perdidos 40 días en la selva tras un accidente de avión.

El accidente ocurrió el 1 de mayo de 2023 cuando un avión Cessna 206 de la compañía Avianline Charter’s en el que viajaban se estrelló en la selva amazónica. En este hecho murieron los tres adultos, incluida la madre de los niños.

El esfuerzo conjunto de soldados, indígenas e instituciones gubernamentales, liderados por el general Sánchez, permitió encontrar con vida el 9 de junio siguiente a los cuatro menores indígenas.