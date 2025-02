El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 19 de febrero que el general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez será el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Iván Velásquez Gómez, quien presentó renuncia al cargo.

Lea: FF. MM. dicen que general Sánchez asumirá el Mindefensa como civil y la cúpula militar no se irá

El jefe de Estado dio a conocer la decisión en el marco de la instalación de la Cumbre de Gobernadores ‘el Campo Motor de Crecimiento Económico desde las Regiones’, que se llevó a cabo en el Claustro de San Agustín del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).

“Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa reemplazará a Iván Velásquez, que hizo una muy importante labor. Lo que he pensado y espero no equivocarme y espero que sea un general de la República y que ese general tenga que ver con la vida. Y que yo he observado que estos dos años cómo matan niños en Gaza. (...) Mientras autoridades israelíes bombardean niños en Gaza y autoridades estadounidenses enviaban niños encadenados, aquí demostramos cómo un general salva vidas y salva la selva. (...) El próximo ministro de Defensa, sea el general Pedro Sánchez”, señaló el mandatario.

También: Marta Lucía Ramírez pide al general Sánchez que no acepte el Ministerio de Defensa

CESAR CARRION/Presidencia de la República El general Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa.

Perfil del general Pedro Sánchez

El general Pedro Sánchez es recordado principalmente por haber liderado el rescate en junio de 2023 de los hermanos Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neruman Ranoque después de 40 días perdidos en la Amazonía colombiana.

El general Sánchez es piloto militar, con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de ala rotatoria, magister en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia y magister en estudios estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).

Además: El general Pedro Sánchez no podría asumir por ahora como nuevo ministro de Defensa: Juan Carlos Pinzón

El alto oficial ejerció los cargos de Comandante del Comando Aéreo de Combate No.4, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No.5 y Director Centro de Doctrina Aérea y Espacial y en la actualidad se desempeña como jefe de Protección del presidente Gustavo Petro, la primera Dama Verónica Alcocer García y la familia presidencial.

Presidencia

Asumirá el Mindefensa como civil

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, afirmó este jueves que el general Pedro Sánchez pedirá el retiro de la Fuerza Aérea para asumir el cargo de ministro de Defensa como civil y que los comandantes de las otras fuerzas permanecerán en sus cargos.

“Nadie se va”, explicó Cubides en la emisora ‘Blu Radio’, confirmando que los distintos comandantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea permanecerán en sus cargo, incluido él como cabeza de las fuerzas.

Aquí: Las dudas que despierta en las FF. MM. el nombramiento de Sánchez como nuevo mindefensa

En ese sentido, Sánchez pedirá el retiro antes del mediodía de este jueves, precisó el almirante. Por ello, los comandantes, de mayor rango y/o antigüedad que el brigadier general de la Fuerza Aérea, permanecerán en sus distintos encargos en las Fuerzas Militares.

Ante el otro inconveniente de que Sánchez entraría en los tres meses de alta y durante ese periodo de tiempo seguiría recibiendo su salario como general activo, el entrante ministro de Defensa desistiría de este rubro o, en su defecto, desistiría del eventual salario durante ese periodo como jefe de la cartera de seguridad.