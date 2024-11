El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que tuvo un rifirrafe con su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del G20 realizada en Río de Janeiro, y dijo que el enfrentamiento no se conoció porque la delegación de ese país ocultó los videos.

La discusión, según el jefe de Estado, tuvo su origen cuando en ese foro, al que fue como invitado, expuso que el trabajo conjunto y no individual es la base para lograr el progreso de los países.

“Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que peleé (sic) con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana”, aseguró en un acto oficial.

Petro explicó que esos momentos no aparecieron en ninguna parte porque “la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí”.

“Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político de que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma”, afirmó.

Petro añadió: “esa idea que pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico, de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar”.

“Así (es) entre las naciones y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma”, aseguró Petro en referencia al discurso que supuestamente motivó el disgusto.

Este es un enfrentamiento más entre Petro y Milei, situados en las antípodas ideológicas. En marzo pasado el Gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, en respuesta a las reiteradas ofensas de Milei a Petro, a quien tildó de “asesino terrorista”.

Esa medida, revocada semanas después, fue el colofón de una serie de ofensas del mandatario argentino, que en enero de este año también llevó al Gobierno de Colombia a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, luego de que Milei dijera que Petro “es un comunista asesino que está hundiendo” al país.

Petro también ha cargado contra Milei. Una de ellas fue en septiembre pasado en Naciones Unidas cuando, sin citarlo, criticó su lema “Viva la libertad, carajo”, al hablar ante la Asamblea General de la ONU del sometimiento de la política al poder de los más ricos.