En medio de la investigación de la Corte Suprema por el caso de corrupción dentro de la UNGRD, se conoció que el presidente Gustavo Petro envió varias respuestas de un cuestionario que llegaron a manos del magistrado Francisco Farfán.

En el documento, que fue revelado por Noticias RCN, el presidente niega haber dado instrucciones para que se les entregara coimas a congresistas a cambio de apoyar las reformas sociales del Gobierno.

“Yo no, y frente a los funcionarios de mi gobierno, mi conocimiento estará determinado en lo que definan las autoridades competentes, mis instrucciones fueron enfáticas y siempre en el marco de la Constitución”, se lee en la respuesta del presidente según reveló el medio nacional.

Hay que recordar que la Corte investiga al senador Iván Name y el representante Andrés Calle. Sobre Name, ex presidente del Senado, Petro agreta en otra respuesta que este ha sido en todo momento opositor al Gobierno y que dentro del Congreso orquestó “demoras injustificadas en el trámite y dificultó el desarrollo de los debates”.

En otra respuesta, Petro aseguró que no tiene una amistad íntima con el exdirector del Departamento de Inteligencia, Carlos Ramón González, y que solo mantiene una relación propia de una persona con la que compartió militancia en el M-19.

“No tengo amistad íntima, la relación propia a una persona que conozco de muchos años atrás y con quien por espacios de tiempo he mantenido una relación política cercana”, señala el mandatario nacional en el documento.

Además, Petro aseveró desconocer el llamado ‘cónclave’ que mencionó Olmedo López, ex director de la UNGRD, en sus declaraciones ante la Sala de Instrucción.

“No tengo conocimiento personal al respecto, como lo he dicho públicamente, Olmedo deberá responder por sus actos y sus afirmaciones ante la justicia”, se lee en el documento.

La citatoria de Iván Name y Andrés Calle ante la Corte Suprema se llevarán a cabo el 25 y27 de noviembre, respectivamente.