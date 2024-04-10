En la mañana de este miércoles 10 de abril el expresidente Álvaro Uribe habló sobre el caso por el que la Fiscalía lo llamó a juicio en horas de la tarde del martes 9 de abril. Fueron exactamente 23 minutos, en los que el exmandatario a través de un Lives sus redes sociales leyó un comunicado dando declaraba sobre las 'motivaciones' que están detrás de este llamado.

En su opinión, el líder del Centro Democrático señaló que este llamado a juicio obedece a 'venganzas políticas' y 'sin pruebas que permitan inferir que buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia'.

Sobre esto, senadores del Centro Democrático se refirieron en diálogo con Semana sobre el caso y pidieron garantías judiciales.

La congresista María Fernanda Cabal afirmó que la justicia colombiana no puede creer en las declaraciones de Monsalve, pues indica que intentan callarle la voz a Álvaro Uribe.

'El presidente ha sido uno de los más queridos por los colombianos porque él incidió en su gobierno en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Es un proceso que lleva 6 años. Seis años donde se han debatido y controvertido unas pruebas que a todas luces para cualquiera resultarían inamisibles, iniciando por el tema del teléfono, después unos testimonios que para mí son altamente cuestionables como los del señor Monsalve', dijo la senadora.

'Esperamos que este proceso no se convierta en una violación de garantías judiciales', manifestó.

La senadora Paloma Valencia se sumó a las palabras en favor de Uribe indicando que esto haría parte de una persecución política a los miembros del Centro Democrático.

'Empieza a haber un ambiente de persecución política que es adjudicarle al Gobierno de Gustavo Petro (…) Los únicos que ganan son los delincuentes, es un país que pareciera diseñado para la delincuencia. Aquí les gusta hacerlos senadores, les gusta personarlos, elegirlos, pero además les gusta premiarlos'.

El senador Miguel Uribe Turbay habló sobre la situación que enfrenta el exmandatario y afirmó que nunca se han encontrado 'una sola prueba de que haya delinquido'.

'Álvaro Uribe ha tenido que soportar todo tipo de acusaciones, calumnias, señalamientos durante los últimos 20 años. No han encontrado una sola prueba de que haya delinquido en cualquiera de las áreas que se han desempeñado (…) Álvaro Uribe derrotó militarmente y políticamente son aquellos que han construido una narrativa de persecución para destruir su honra', dijo Uribe Turbay, en diálogo con ‘Semana’

'Hoy el político más importante que contrarresta al gobierno nacional se llama Álvaro Uribe Vélez. El partido político que hoy hace la defensa de los colombianos, de la democracia y la libertad es el Centro Democrático, y no en vano estamos siendo víctimas de este tipo de ataques. No solo el presidente Uribe, que ya conocemos, sino también las demandas absurdas que nos hacen, pero que de alguna manera también buscan limitar la capacidad de oposición', agregó.

Asimismo, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, manifestó que el llamado a juicio por porte al líder del partido de Derecha es un 'injusticia enorme'; además, calificó el hecho como 'la infamia política más grande en la historia de Colombia'.

De acuerdo con Vallejo, Uribe no habría incidido en sobornos a testigos.

'Esta situación nos produce una enorme tristeza (...). Nos parece injusta con un hombre que es inocente, honorable y que no ha hecho sino dedicarle toda su vida -con un sacrificio enorme- a servirle a Colombia', manifestó Vallejo.

Y añadió: 'No cabe la más mínima duda, el presidente Uribe lo ha reiterado hasta el cansancio y también sus abogados, de que aquí hay unas enormes irregularidades procesales (...). Lo único que ha pedido el presidente Uribe es la búsqueda de la verdad. Al pueblo colombiano no le puede quedar la más mínima duda de que el presidente Uribe no incide en ningún testimonio'.

El representante a la Cámara Juan Espinal rechazó la reacción de los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro tras el anuncio de la Fiscalía.

'No les faltó sino darse un piquito de felicidad por el anuncio que estábamos conociendo en ese momento. Además, todo estaba completamente orquestado: el día de las víctimas, la visita del presidente Petro al dictados Maduro (...). Realmente, este es un proceso que nos ha generado a nosotros tristeza y que hemos lamentado profundamente', expresó Espinal.