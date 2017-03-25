De acuerdo con medios nacionales, la Procuraduría General le envió un documento a la Fiscalía en el cual pide que se investiguen unos contratos presuntamente irregulares que habría suscrito Marketmedios, empresa familiar de Roberto Prieto –ex gerente de las campañas Santos 2010 y 2014–, con la constructora Odebrecht. La decisión se da en el marco de la investigación que adelanta el ente por los contratos de la de Prieto con el Estado.

Dentro del documento se evidencia un contrato de más de 1.000 millones de pesos, firmado en julio de 2010, que tendría como objetivo hacerle publicidad a los proyectos de Odebrecht en el país.

A juicio del Ministerio Público, es indispensable determinar si Prieto habría tenido injerencia en favorecimientos de contratos para desarrollar actividades de publicidad relacionados con licitación estatales.

'Uno de nuestros procuradores delegados encontró un contrato celebrado por la firma Odebrecht y la sociedad Marketmedios y como en este momento la Fiscalía está adelantando interrogatorios en esa dirección hemos trasladado esa prueba a la investigación que adelanta la Fiscalía', señaló el procurador General, Fernando Carrillo.

Prieto y empresas familiares han suscrito una treintena de contratos con el Estado y han facturado por ellos unos 31 mil millones de pesos.

Así mismo, la Contraloría General de la República reveló supuestas irregularidades en un contrato por más de $50.000 millones firmado por el Gobierno para la Cumbre de las Américas de 2012 con Marketmedios.

En la mañana del jueves, Prieto rindió interrogatorio en el búnker de la Fiscalía señalado de haber recibido dineros de Odebrecht de forma irregular.

En la sede del ente acusador, dijo Prieto a periodistas al llegar: 'Tengo la tranquilidad de haber obrado bien, de que esto saldrá bien. Vengo a decir lo que sé, la verdad, que la justicia impere, y vengo a desvirtuar la infamia de la que he sido objeto por parte del señor Otto Bula y en particular también por las perversas distorsiones que han venido en torno a este proceso'.