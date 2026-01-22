Cuando se disponía a iniciar su jornada laboral como vendedor de carne de cerdo, en un sector del barrio Libertador, del municipio de Aguachica, Over Gregorio Guerra Lozano, de 54 años, fue asesinado a tiros, quedando su cuerpo tirado detrás de la mesa, donde tenía exhibido el producto a comercializar.

El hecho que se registró en horas de la mañana de este jueves, causó gran conmoción entre los habitantes del barrio, ya que por años Guerra Lozano se dedicó a vender alimentos, en especial carnes, sin generar inconvenientes.

La Policía Nacional indicó que al momento la hipótesis que se maneja es un sicariato por móviles que son materia de investigación. Resaltaron que de acuerdo con la información aportada por la ciudadanía establecieron que los asesinos se movilizaban en dos motocicletas de color negro y una XTZ de color blanco, uno de estos sujetos fue el que accionó el arma de fuego hasta dejar a la víctima sin vida.

De manera inmediata patrulleros de la Policía acordonaron el área, mientras que agentes de la Sijín realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo.

Además, del occiso se conoció que era natural de Tierra Alta, Córdoba, y residía en el barrio Solano Pérez.