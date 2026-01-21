Hasta el 10 de febrero están abiertas las inscripciones para las escuelas de formación cultural, dirigidas por la Oficina Municipal de Cultura de Valledupar, para niños de 6 años en adelante, en todo el municipio que deseen aprender una destreza artística.

Le puede interesar: Autoridades señalan disputa entre los Pachenca y el Clan del Golfo como causa de homicidios en Riohacha

La jefe de la Oficina de Cultura, Yanelis González Maestre, destacó la importancia de esta convocatoria para continuar el desarrollo y crecimiento cultural: “Invitamos a toda la ciudadanía vallenata a inscribir a los aspirantes en estos procesos formativos que llegan a los barrios, comunas e instituciones educativas, permitiendo que niños, niñas y jóvenes encuentren en el arte una oportunidad de crecimiento personal, expresión y proyección de su talento”, señaló la funcionaria.

La oferta formativa incluye procesos en: técnica vocal, acordeón, caja, guacharaca, guitarra, bajo, congas, timbales, batería, piano, instrumentos de viento madera y metal, percusión folclórica, cuerdas frotadas (violín, viola, violonchelo y contrabajo), teatro, danza (contemporánea, clásica, folclórica, urbana y popular), pintura, manualidades e instrumentos ancestrales como gaita y carrizo.

Vea aquí: Con acción popular le exigen al Gobierno Nacional solución a la erosión fluvial en Guáimaro, Salamina

Para ello, la Oficina Municipal de Cultura dispondrá de más de 60 formadores y formadoras, con amplia trayectoria artística y pedagógica, quienes lideran los procesos en los distintos puntos de atención, garantizando calidad, permanencia y seguimiento a los participantes.

Las inscripciones y la participación en las Escuelas Culturales Gratuitas no tienen ningún costo, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el acceso incluyente y equitativo a la cultura.

Lea también: Encuentran cadáver de un hombre con heridas de bala en la vía Riohacha–Camarones

Para darle dinámica y facilitar el acceso a estos procesos formativos, las solicitudes se recibirán de manera virtual a través del formulario: https://forms.gle/S7UQ9Zeq8vVR4Rm87.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López o a la Escuela de Música Leonardo Gómez Jr., ubicada en el parque Los Algarrobillos, en la capital del Cesar.