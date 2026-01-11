La Policía Nacional dio a conocer que en operativos realizados en el kilómetro 114 de la vía que comunica de Valledupar con la vereda Las Casitas, incautaron 17 semovientes equinos por incumplimiento de la normatividad vigente para su movilización.

Durante el procedimiento, uniformados observaron un vehículo marca Chevrolet, clase camión, en el cual eran transportados los animales. Al realizar la verificación correspondiente, evidenciaron que el conductor no cumplía con los requisitos establecidos para la expedición de la guía sanitaria de movilización interna.

Asimismo informaron que el conductor del vehículo, un ciudadano de 61 años de edad, residente en el municipio de Pueblo Bello, fue informado del procedimiento administrativo correspondiente.

Los 17 semovientes equinos fueron dejados a disposición de la Inspección de Policía, autoridad competente para adelantar las actuaciones a que haya lugar.

De igual manera en el municipio de San Diego, realizaron una segunda la incautación de 18 semovientes bovinos, de la raza Cebú, por las mismas circunstancias, es decir, que no contaban con la guía sanitaria de movilización.

Los 18 semovientes bovinos, avaluados aproximadamente en noventa y dos millones de pesos ($92.000.000), eran transportados por un ciudadano de 48 años de edad, quien fue informado del procedimiento administrativo adelantado conforme a la ley.

Los animales fueron dejados a disposición de la Inspección de Convivencia y Paz del municipio de San Diego, autoridad competente para adelantar las actuaciones correspondientes.