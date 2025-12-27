Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

A través del Programa de Escuelas Integrales de Formación Deportiva, liderado por INDER, en Valledupar, fueron beneficiados más de 2.400 niños y niñas en seis disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, boxeo, taekwondo y atletismo, consolidándose como uno de los procesos de iniciación y formación deportiva más amplios del municipio.

Las actividades se desarrollaron en más de 100 parques y escenarios deportivos, tanto en la zona urbana de Valledupar como en los corregimientos del norte y sur, entre ellos Atanques, La Mina, Badillo, Altos de la Vuelta, Guacoche, Guacochito, La Vega Arriba, Las Raíces, Los Corazones y Patillal, garantizando el acceso al deporte en distintos territorios.

“Este balance del 2025 demuestra que el deporte es una herramienta real de transformación social y esa ha sido la consigna del Gobierno Municipal. Logramos llegar a más de 2.400 niños en todo el municipio, fortaleciendo valores, disciplina y oportunidades desde la base”, destacó el director de INDER Valledupar, Alinson González Escorcia.

Para la ejecución del programa, el INDER vinculó a 75 entrenadores especializados, promotores lúdicos y conformó un equipo interdisciplinario integrado por fisioterapeutas, metodólogos, licenciados en educación física y entrenadores calificados, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada disciplina.

Asimismo, los beneficiados fueron dotados con uniformes deportivos completos para los niños participantes y una amplia gama de implementos deportivos, entre ellos aros, conos, tulas, escaleras y balones, asegurando condiciones óptimas para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento.