Por presuntas irregularidades en la construcción del alcantarillado en Chimichagua, Cesar, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al funcionario de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., Luis Arturo Riveira Daza y al representante legal de la firma LRG Consultoría & Obras SAS, José Luis Rodríguez Carrascal.

La autoridad disciplinaria investiga las razones por las que Riveira Daza, quien fungió como supervisor del contrato que tenía como objeto la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas entre Aguas del Cesar y el Consorcio Conredes para el corregimiento de Saloa, presuntamente certificó en acta de recibo final que la obra habría sido ejecutada a cabalidad.

De la misma manera, el ente de control busca esclarecer si con su conducta Rodríguez Carrascal, como interventor del bilateral, vulneró los principios de moralidad y responsabilidad, cuando al parecer, confirmó que la construcción cumplía con lo solicitado inicialmente, pero presuntamente no se habría cumplido con las especificaciones técnicas que se establecieron y no se ejecutaron completamente.

Debido a lo anterior, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima, a título de culpa gravísima.