La Policía Metropolitana de Valledupar oficializó la presentación de 15 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes fortalecerán de manera directa la seguridad vial y la movilidad en la zona urbana de Valledupar, mediante un convenio establecido con la Alcaldía Municipal.

Estos funcionarios estarán desplegados en los principales corredores viales y en los sectores críticos de la ciudad, donde cumplirán funciones esenciales para garantizar el orden y la seguridad en las vías.

Entre sus responsabilidades se destacan: atender de manera inmediata los accidentes de tránsito, realizar controles operativos de movilidad verificando documentación y cumplimiento de normas, regular y orientar el tránsito en puntos estratégicos de alta afluencia vehicular y peatonal, y desarrollar acciones preventivas para reducir la accidentalidad y proteger la vida en las vías.

“La llegada de estos policías especializados fortalece la capacidad institucional y permite brindar una respuesta más rápida, eficiente y cercana a las necesidades de movilidad de la ciudad”, indicó el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Mauricio Torres.

Es de indicar que estos funcionarios trabajarán en conjunto con los agentes de la Secretaría Municipal de Tránsito.